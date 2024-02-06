У россиян нет правил ведения войны: они истребляют украинцев только по национальной принадлежности, даже если это совсем маленькие украинцы. Сегодня ночью оккупанты атаковали Харьковскую область: попали ракетами С-300 в гостиницу в Золочеве Богодуховского района.

Что известно про обстрел Золочева Харьковской области и сколько людей пострадало — в материале.

Атака на Золочев Харьковской области: подробности

По сообщениям главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, около 2:30 в Золочеве Богодуховского района в результате двух ударов оккупантов ракетами С-300 разрушена трехэтажная гостиница.

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По сообщению ГСЧС Украины, также в результате удара произошел пожар в расположенном рядом двухэтажном здании. По состоянию на 6:30 пожар был ликвидирован.

Из-под завалов трехэтажной гостиницы спасатели достали тело двухмесячного мальчика, родившегося 4 декабря 2023 года.

Ранения получили также три женщины 21, 28 и 39 лет, с взрывными травмами и осколочными ранениями они были госпитализированы в больницу, среди них и мать погибшего ребенка.

Также в результате удара повреждены семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры (магазины, кафе, киоски), два админпомещения, по меньшей мере, пять гражданских авто.

Россияне ночью ударили двумя ракетами С-300, сообщил Синегубов.

Атака на Золочев: фото с места трагедии

Россияне ударили по гостинице в Золочеве — погиб младенец / 5 Фотографий

В таких страшных реалиях, когда россияне постоянно обстреливают гражданские дома, следует знать, как выжить в квартире во время обстрела: читай об этом в другом нашем материале и береги себя.

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