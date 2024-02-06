Росіяни вдарили по готелю у Золочеві — загинуло немовля

У росіян немає правил ведення війни: вони винищують українців лише за національною приналежністю, навіть якщо це зовсім маленькі українці. Сьогодні вночі окупанти атакували Харківську область: поцілили ракетами С-300 у готель в Золочеві Богодухівського району.

Що відомо про обстріл Золочева на Харківщині та скільки людей постраждало — у матеріалі.

Атака на Золочів Харківської області: подробиці

За повідомленнями голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель.

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За повідомлення ДСНС України, також внаслідок удару сталася пожежа у поруч розташованій двоповерховій будівлі. Станом о 6:30 пожежа була ліквідована.

З-під завалів триповерхового готелю рятувальники дістали тіло двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року.

Поранень зазнали також три жінки 21, 28 та 39 років, з вибуховими травмами та осколковими пораненнями вони були госпіталізовані в лікарню, серед них — й мати загиблої дитини.

Також внаслідок удару пошкоджено сім приватних будинків, 19 об’єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), два адмінприміщення, щонайменше пʼять цивільних авто.

Росіяни вночі вдарили двома ракетами С-300, — повідомив Синєгубов.

Атака на Золочів: фото з місця трагедії

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У таких страшних реаліях, коли росіяни постійно обстрілюють цивільні будинки, варто знати, як вижити у квартирі під час обстрілу: читай про це в іншому нашому матеріалі та бережи себе.

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