Карта бойових дій 6 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 6 лютого 2024 показує свої спостерігачам не лише сухі факти, кольорові лінії та ділянки, де ворог поки перебуває чи де він вже зазнав поразки.

Кожен сантиметр цієї вже історичної реліквії зберігає також пам’ять про тих, хто творить на ній зміни, про кожного українського захисника та захисницю, які для когось просто: син, донька, брат, сестра, батько, мати, чоловік, дружина, кохання всього життя.

Щодня за найменшу зміну на карті в користь української історії чи втримання позицій, аби зберегти сон тих найдорожчих людей, які знаходяться в тисячах кілометрів за спиною, вони віддають свої життя. Тож віддати їм все, що можеш і навіть трохи більше — єдиний шлях до перемоги України.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські окупанти наступають у районі Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки в умовах продовження позиційних боїв по всій лінії фронту.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 6 лютого 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 105 бойових зіткнень. Також ворог завдав сім ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Хрінівка, Архипівка, Грем’яч Чернігівської області, Середина-Буда, Товстодубове, Вовківка, Волфине, Могриця, Грабовське, Пономаренки Сумської області, Ветеринарне, Нестерне, Комісарове Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили вісім атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Степова Новоселівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 15 атак неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито вісім атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад десять населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 24 атаки в районі Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ласточкине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 24 рази безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито дві атаки поблизу Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 20 населених пунктів, серед них Чарівне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки, Степногірськ, Плавні Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Так, протягом минулої доби здійснено дві безуспішні спроби штурму позицій наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Херсон та Очаків Миколаївської області.

Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу, двох пунктах управління та двох складах боєприпасів противника.

Про важливість дронів на фронті говорять давно, пояснення тут зайві. Але росіяни вчаться, а тому для перемоги над ними, потрібно виготовляти технологічні та справді ефективні безпілотники. Читай, як Україна нарощує виготовлення дронів.

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