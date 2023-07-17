Бесплатный отдых за границей для детей из Херсонской области: кто может попасть и как зарегистрироваться

Война забрала детство у многих малышей. Особенно это касается тех, кто живет в местах активных боевых действий, оккупированных или деоккупированных населенных пунктах.

В частности, речь идет и о детях из Херсона. Им требуется качественный отдых и восстановление в безопасном месте. В Минреинтеграции сообщили, что дети из этой области смогут бесплатно оздоровиться за границей.

Кто может поехать в лагерь отдыха за границу, кому предоставят приоритет и как оформить ребенка, читай в материале.

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Кто может поехать отдохнуть за границу

В Херсонской ОВА сообщили, что дети из этой области в возрасте от 6 до 17 лет смогут бесплатно оздоровиться в лагерях и санаториях Румынии, Турции или Польши.

Приоритетные места в лагерь предоставят детям:

со статусом ВПЛ;

участников боевых действий;

погибших защитников и защитниц;

получивших ранения из-за войны;

из многодетных или малообеспеченных семей;

чье жилье разрушили оккупанты;

которые пострадали от подрыва Каховской ГЭС;

сиротам или лишенным родительской опеки;

с инвалидностью или если у родителей установлена инвалидность I или II группы;

других льготных категорий.

Как зарегистрировать ребенка в лагерь

Чтобы ребенок уехал в лагерь отдыха, родителям следует заполнить форму. После этого вам позвонят уточнить детали и спросят, куда именно хочет поехать ребенок.

Также можно зарегистрировать ребенка в лагерь в органе социальной защиты по месту жительства. Подробности по номеру: 0 800 101 102.

Если малыш впервые едет в лагерь и долго будет без родителей, его надо подготовить морально. В нашем эксклюзиве с психологом ты узнаешь, о чем стоит поговорить с ребенком перед поездкой в лагерь.

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