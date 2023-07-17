Безоплатний відпочинок для дітей з Херсонщини: хто може потрапити і як зареєструватися

Війна забрала дитинство у багатьох малюків. Особливо це стосується тих, хто живе в місцях активних бойових дій, окупованих чи деокупованих населених пунктах.

Зокрема, йдеться й про дітей з Херсонщини. Їм потрібен якісний відпочинок та відновлення у безпечному місці. В Мінреінтеграції повідомили, що діти з цієї області зможуть безплатно оздоровитися за кордоном.

Хто може поїхати у табір відпочинку за кордон, кому нададуть пріоритет та як зареєструвати туди дитину, читай у матеріалі.

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Хто може поїхати відпочити за кордон

У Херсонській ОВА повідомили, що діти з цієї області віком від 6 до 17 років зможуть безоплатно оздоровитися у таборах та санаторіях Румунії, Туреччини або Польщі.

Пріоритетні місця у табір нададуть дітям:

які мають статус ВПО;

учасників бойових дій;

загиблих захисників і захисниць;

які зазнали поранення внаслідок війни;

з багатодітних або малозабезпечених сімей;

чиє житло зруйнували окупанти;

які постраждали від підриву Каховської ГЕС;

сиротам або позбавленим батьківського піклування;

з інвалідністю або якщо у батьків встановлено інвалідність I чи II групи;

інших пільгових категорій.

Як зареєструвати дитину в табір

Щоб дитина поїхала в табір відпочинку, батькам слід заповнити форму. Після цього вам зателефонують уточнити деталі та запитають, куди саме хоче поїхати дитина.

Також можна спробувати зареєструвати дитину в органі соціального захисту за місцем проживання. Деталі за номером: 0 800 101 102.

Якщо малюк вперше їде в табір й тривалий час буде без батьків, його треба підготувати морально. В нашому ексклюзиві з психологинею ти дізнаєшся, про що варто поговорити з дитиною перед поїздкою у табір.

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