Еврокомиссия объявила рекомендации для Украины о продлении безвизового режима: какие три главных пункта

Украина имеет безвизовый режим со странами Европы, что значительно упрощает путешествия для украинцев. Но, чтобы иметь безвиз, страна должна соблюдать требования.

Еврокомиссия обнародовала новый доклад по механизму приостановки безвизовых путешествий. В документе предложено внести новые более жесткие требования для продления безвизового режима между ЕС и третьими странами. Документ также содержит рекомендации для стран-соседей ЕС, в том числе для Украины.

Рекомендации Еврокомиссии для Украины по продлению безвиза

В документе Еврокомиссии говорится, что в целом Украина продолжает выполнять требования для визовой либерализации и принимает меры по решению некоторых предварительных рекомендаций Европейской Комиссии.

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Но нужно в дальнейшем прилагать усилия, насколько это возможно в текущем контексте. Рекомендации для Украины составляют три главных пункта.

Первый — касается адаптации визовой политики Украины к перечню ЕС в отношении стран, граждане которых нуждаются в визах, особенно в отношении тех стран, которые являются источником происхождения нелегальной миграции или рисков безопасности для ЕС.

Сейчас Украина имеет безвизовый режим с 15 странами, которые включены в перечень ЕС как требующие визы для путешествий в ЕС: Армения, Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Эквадор, Казахстан, Кувейт, Кыргызстан, Монголия, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция и Узбекистан.

Еврокомиссия отметила, что в прошлом году не наблюдалось ни одного прогресса Украины в присоединении к визовой политике ЕС в отношении упомянутых стран.

Второй — Украине предлагают продолжить усилия в борьбе против организованной преступности. Особое внимание уделить предупреждению контрабанды огнестрельного оружия и наркотиков, несмотря на вызовы, возникающие в этих областях в связи с войной.

Третий — продолжение усилий по борьбе с коррупцией, включая принятие плана действий по реализации Стратегии возврата преступных активов на 2023-2025 годы и дополнение законодательства о деятельности АРМА (Агентства по розыску и менеджменту активов) по управлению изъятыми активами.

Страны мира продолжают поддерживать Украину в войне и предоставлять все необходимое. Ранее мы рассказывали о результатах саммита Европейского политического сообщества.

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