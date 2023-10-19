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Єврокомісія оголосила рекомендації для України щодо продовження безвізового режиму: які три головні пункти

Богдана Макалюк, журналістка сайту 19 Жовтня 2023, 17:00
Безвіз з ЄС: Єврокомісія оголосила рекомендації Україні для продовження безвізу
Фото: Pexels

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