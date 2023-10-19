Єврокомісія оголосила рекомендації для України щодо продовження безвізового режиму: які три головні пункти

Україна має безвізовий режим з країнами Європи, що значно спрощує подорожі для українців. Але, щоб мати безвіз, країна має дотримуватися вимог.

Єврокомісія оприлюднила нову доповідь за механізмом призупинення безвізових подорожей. У документі запропоновано внести нові жорсткіші вимоги для продовження безвізового режиму між ЄС та третіми країнами. Документ також містить рекомендації для країн-сусідів ЄС, зокрема і для України.

Рекомендації Єврокомісії для України щодо продовження безвізу

У документі Єврокомісії йдеться, що в цілому Україна продовжує виконувати вимоги для візової лібералізації та вживає заходи для вирішення деяких попередніх рекомендацій Європейської Комісії.

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Але потрібно надалі докладати зусиль, наскільки це є можливим у поточному контексті. Рекомендації для України складають три головні пункти.

Перший — стосується адаптації візової політики України до переліку ЄС щодо країн, громадяни яких потребують віз, особливо стосовно тих країн, які є джерелом походження нелегальної міграції або безпекових ризиків для ЄС.

Зараз Україна має безвізовий режим з 15-ма країнами, які включені до переліку ЄС як такі, що потребують візи для подорожей до ЄС: Вірменія, Азербайджан, Бахрейн, Білорусь, Еквадор, Казахстан, Кувейт, Киргизстан, Монголія, Оман, Катар, Саудівська Аравія, Таджикистан, Туреччина та Узбекистан.

Єврокомісія зазначила, що минулого року не спостерігали жодного прогресу України у приєднанні до візової політики ЄС стосовно згаданих країн.

Другий — Україні пропонують продовжити зусилля у боротьбі проти організованої злочинності. Особливу увагу приділити упередженню контрабанди вогнепальної зброї та наркотиків, попри виклики, які постають у цих сферах у зв’язку із війною.

Третій — продовження зусиль у боротьбі з корупцією, включаючи ухвалення плану дій з реалізації Стратегії повернення злочинних активів на 2023-2025 роки та доповнення законодавства щодо діяльності АРМА (Агентства з розшуку та менеджменту активів) щодо управління вилученими активами.

Країни світу продовжують підтримувати Україну у війні та надавати все необхідне. Раніше ми розповідали про результати саміту Європейської політичної спільноти.

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