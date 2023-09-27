Отменили, но не для всех. Будет ли ГИА-2024 для школьников и кому придется ее писать

Государственную итоговую аттестацию отменили, но не для всех. Ее планируют провести в экспериментальном формате для учеников классов, которые согласятся. Подробнее об этом рассказали в УЦОКО. Читай, будет ли ГИА в 2024 году — какое решение было принято.

Будет ли ГИА в 2024 году: министр образования о ГИА 2024

Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко и министр образования и науки Оксен Лисовой рассказали, что в 2024 году ГИА для 9 и 11 классов не будут проводить. Однако украинский центр оценивания качества образования планирует сделать пилотное ГИА для учеников четвертых классов.

Важно, что это никоим образом не повлияет на дальнейшее обучение учащихся. Аттестация нужна для мониторинга качества образования и в случае необходимости — корректировки образовательной политики, — сообщил Оксен Лисовой.

Формат ГИА хотят изменить, а именно, стандартизировать под один формат. Для эксперимента привлекут до 2 тыс. детей, которые будут писать аттестацию. Это будут школы, которые самостоятельно захотят проверить качество образования детей.

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Мы предложим ученикам школ, которые будут участвовать в эксперименте, разработанные нами материалы, задания и отдельные рекомендации для учителей, как проходит ГИА по украинскому языку, чтению и математике, — рассказала Татьяна Вакуленко.

После проведения экспериментальной аттестации соберут отзывы о сложностях и комфорте учителей, разработают единый стандарт проведения ГИА.

Такой шаг позволит контролировать качество образования детей и оперативно реагировать на проблемы и нужды школ.

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