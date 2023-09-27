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Отменили, но не для всех. Будет ли ГИА-2024 для школьников и кому придется ее писать

Анастасия Грубрина, редактор сайта 27 сентября 2023, 11:30
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