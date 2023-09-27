Скасували, але не для всіх. Чи буде ДПА-2024 для школярів та кому доведеться його складати

Державну підсумкову атестацію скасували, але не для всіх. Її планують провести в експериментальному форматі для учнів класів, які погодяться. Детальніше про це розповіли в УЦОЯО. Читай, чи буде ДПА у 2024 році — яке рішення ухвалили.

Чи буде ДПА у 2024 році: міністр освіти про ДПА 2024

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко та міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповіли, що у 2024 році ДПА для 9 та 11 класів не проводитимуть. Однак український центр оцінювання якості освіти планує зробити пілотне ДПА для учнів четвертих класів.

Важливо, що це жодним чином не впливатиме на подальше навчання учнів. Атестація потрібна для моніторингу якості освіти та у разі потреби — коригування освітньої політики, — повідомив Оксен Лісовий.

Формат ДПА хочуть змінити, а саме стандартизувати під один формат. Для експерименту залучать до 2 тис. дітей, які писатимуть атестацію. Це будуть школи, які самостійно захочуть перевірити якість освіти дітей.

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Ми запропонуємо учням шкіл, які братимуть участь в експерименті, розроблені нами матеріали, завдання і окремі рекомендації для вчителів, як проходить ДПА з української мови, читання і математики, — розповіла Тетяна Вакуленко.

Після проведення експериментальної атестації зберуть відгуки про складнощі та комфорт вчителів, розроблять єдиний стандарт проведення ДПА.

Такий крок дозволить контролювати якість освіти дітей та оперативно реагувати на проблеми та потреби шкіл.

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