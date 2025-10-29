Россия уничтожила большой состав лекарств в Киеве: ожидать ли дефицита медикаментов

Министерство здравоохранения Украины уверяет, что, несмотря на разрушение склада одного из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Оптима-Фарм в Киеве в результате российской атаки, дефицита лекарств в стране не ожидается.
Поставки медикаментов продолжаются благодаря резервным мощностям и координации с другими поставщиками. Читай в материале детали заявления.
Поставки медикаментов не будут остановлены: детали от Минздрава
Заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов в эфире телемарафона заявил, что украинцы не ощутят последствий из-за разрушенных мощностей одного из крупнейших дистрибьюторов лекарства.
Минздрав отмечает, что поставки лекарств не прекращаются. После атаки компания запустила резервный буферный склад, из которого будут осуществляться поставки.
Государственная служба по лекарственным средствам, производители, поставщики и аптечные сети находятся в постоянной координации, чтобы оперативно реагировать на запросы и обеспечивать потребность в лекарствах там, где она возникает.
Министерство подчеркивает, что координация между Государственной службой лекарственных средств, производителями, поставщиками и аптечными сетями продолжается постоянно. Компания Оптима-Фарм уже активировала резервный склад для обеспечения снабжения, а другие дистрибьюторы перераспределяют маршруты.
Ранее мы сообщали, что программа Доступні ліки расширилась — читай в материале, какие лекарства стали доступны на этот раз.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!