Россия уничтожила большой состав лекарств в Киеве: ожидать ли дефицита медикаментов

Министерство здравоохранения Украины уверяет, что, несмотря на разрушение склада одного из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Оптима-Фарм в Киеве в результате российской атаки, дефицита лекарств в стране не ожидается.

Поставки медикаментов продолжаются благодаря резервным мощностям и координации с другими поставщиками. Читай в материале детали заявления.

Поставки медикаментов не будут остановлены: детали от Минздрава

Заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов в эфире телемарафона заявил, что украинцы не ощутят последствий из-за разрушенных мощностей одного из крупнейших дистрибьюторов лекарства.

Читать по теме Конец завышенным ценникам: что такое национальный комитет цен на лекарства от Минздрава Читай о борьбе Минздрава с завышенными ценами на лекарства.

Минздрав отмечает, что поставки лекарств не прекращаются. После атаки компания запустила резервный буферный склад, из которого будут осуществляться поставки.

Государственная служба по лекарственным средствам, производители, поставщики и аптечные сети находятся в постоянной координации, чтобы оперативно реагировать на запросы и обеспечивать потребность в лекарствах там, где она возникает.

Министерство подчеркивает, что координация между Государственной службой лекарственных средств, производителями, поставщиками и аптечными сетями продолжается постоянно. Компания Оптима-Фарм уже активировала резервный склад для обеспечения снабжения, а другие дистрибьюторы перераспределяют маршруты.

Ранее мы сообщали, что программа Доступні ліки расширилась — читай в материале, какие лекарства стали доступны на этот раз.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!