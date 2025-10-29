Росія знищила великий склад ліків у Києві: чи очікувати дефіциту медикаментів

Міністерство охорони здоров’я України запевняє, що, попри руйнування складу одного з найбільших фармацевтичних дистриб’юторів Оптіма-Фарм у Києві внаслідок російської атаки, дефіциту ліків в країні не очікується.
Постачання медикаментів продовжуються завдяки резервним потужностям та координації з іншими постачальниками. Читай у матеріалі деталі заяви.
Постачання медикаментів не буде зупинено: деталі від МОЗ
Заступник міністра охорони здоров’я Едем Адаманов в ефірі телемарафону заявив, що українці не відчують наслідків через зруйновані потужності одного з найбільших дистриб’юторів ліків.
МОЗ зазначає, що постачання ліків не припиняється. Після атаки компанія запустила резервний буферний склад, з якого здійснюватимуться постачання.
Державна служба з лікарських засобів, виробники, постачальники та аптечні мережі перебувають у постійній координації, щоб оперативно реагувати на запити та забезпечувати потребу в ліках там, де вона виникає.
Міністерство підкреслює, що координація між Державною службою з лікарських засобів, виробниками, постачальниками та аптечними мережами триває постійно. Компанія Оптіма-Фарм вже активувала резервний склад для забезпечення постачання, а інші дистриб’ютори перерозподіляють маршрути.
