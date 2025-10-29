Росія знищила великий склад ліків у Києві: чи очікувати дефіциту медикаментів

Міністерство охорони здоров’я України запевняє, що, попри руйнування складу одного з найбільших фармацевтичних дистриб’юторів Оптіма-Фарм у Києві внаслідок російської атаки, дефіциту ліків в країні не очікується.

Постачання медикаментів продовжуються завдяки резервним потужностям та координації з іншими постачальниками. Читай у матеріалі деталі заяви.

Постачання медикаментів не буде зупинено: деталі від МОЗ

Заступник міністра охорони здоров’я Едем Адаманов в ефірі телемарафону заявив, що українці не відчують наслідків через зруйновані потужності одного з найбільших дистриб’юторів ліків.

Читати на тему Кінець завищеним цінникам: що таке національний комітет цін на ліки від МОЗ Читай про боротьбу МОЗ із завищеними цінами на ліки.

МОЗ зазначає, що постачання ліків не припиняється. Після атаки компанія запустила резервний буферний склад, з якого здійснюватимуться постачання.

Державна служба з лікарських засобів, виробники, постачальники та аптечні мережі перебувають у постійній координації, щоб оперативно реагувати на запити та забезпечувати потребу в ліках там, де вона виникає.

Міністерство підкреслює, що координація між Державною службою з лікарських засобів, виробниками, постачальниками та аптечними мережами триває постійно. Компанія Оптіма-Фарм вже активувала резервний склад для забезпечення постачання, а інші дистриб’ютори перерозподіляють маршрути.

Раніше ми повідомляли, що програма Доступні ліки розширилася — читай у матеріалі, які ліки стали доступними цього разу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!