Доплаты пенсионерам, тарифы и выплаты ВПЛ. Что изменится с 1 ноября в Украине — подробно

Каждый месяц в Украине происходят изменения, не заметить которые сложно. Чтобы ты ничего не забыл(-а), мы собрали подборку важных нововведений, о которых стоит знать. Читай, что изменится с 1 ноября в Украине.

Что изменится с 1 ноября: выплаты ВПЛ, тарифы и пенсии

В ноябре у украинцев почти не будет изменений, кроме обновленных правил выплат для ВПЛ и надбавок к пенсиям. Мы расскажем подробнее, какими будут тарифы с ноября 2023, кто может рассчитывать на государственную помощь и о субсидиях.

Правила выплат ВПЛ меняются с ноября

Последний месяц осени начнется с изменений правил выплат ВПЛ. Внутренне перемещенные лица, которые впервые будут обращаться за помощью, с 1 ноября 2023 года должны обращаться по одному человеку из каждой семьи.

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Помощь ВПЛ будет назначаться сразу на всю семью. Деньги будут поступать на банковский счет одному лицу за всех членов семьи. Сумма пособия для внутренне перемещенных лиц не изменится.

Дети и люди с инвалидностью будут получать 3 тыс. грн помощи, а другие категории ВПЛ — 2 тыс. грн. Выплаты продлили до конца января 2024. Продлить денежную помощь смогут те семьи, у которых низкий доход, есть член семьи с инвалидностью, лица пенсионного возраста, трое или больше несовершеннолетних детей.

Тарифы на коммунальные услуги в ноябре 2023

Из-за начала отопительного сезона в Украине суммы в платежках в ноябре увеличатся. Большинство услуг ЖКХ останется по старым ценам. Таким образом, тарифы на отопление, горячую воду и распределение газа останутся на довоенном уровне.

Так же и водоснабжение и водоотвод. Цена на них не увеличится. Цена на газ зафиксирована на уровне 7,96 грн/куб.м. Она не изменится в течение отопительного сезона.

С 1 ноября снизится цена за доставку газа. Платить придется за функционирующее газовое оборудование бытового потребителя, которое не было опломбировано.

Тариф на электроэнергию сейчас 2,64 грн/кВт*ч. Повышать тариф снова не планируют.

Субсидии в ноябре

На отопительный сезон 2023-2024 начали действовать новые субсидии. Пенсионный фонд произвел расчет субсидий для домохозяйств, которым было предоставлено такое право в сентябре. Обратиться за субсидией могут те, у кого изменился состав семьи, кто получил отказ летом.

Право на назначение субсидии имеют домохозяйства, расходы на оплату ЖКХ которых превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи, не имеют долгов за коммунальные услуги или имеют договор о реструктуризации.

Подать заявление на назначение субсидии можно в ПФУ, ЦНАПе через Дія.

Кому повысят пенсию с ноября

В ноябре не планируют повышать пенсию. Однако выплатят ежемесячные надбавки при достижении возраста:

70-74 года — 300 грн.

300 грн. 75-79 лет — 456 грн.

456 грн. 80+ лет — 570 грн.

Лица, которые могут рассчитывать на доплаты за сверхурочный стаж, могут обратиться в Пенсионный фонд и заказать перерасчет.

Раньше мы рассказывали, сколько донатят украинцы в 2023 году.

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