Доплати пенсіонерам, тарифи та виплати ВПО. Що зміниться з 1 листопада в Україні — детально

Щомісяця в Україні відбуваються зміни, не помітити які складно. Щоб ти нічого не забув(-ла), ми зібрали добірку важливих нововведень, про які варто знати. Читай, що зміниться з 1 листопада в Україні.

Що зміниться з 1 листопада: виплати ВПО, тарифи та пенсії

У листопаді українці майже не матимуть змін, крім оновлених правил виплат для ВПО та надбавок до пенсій. Ми розповімо детальніше, якими будуть тарифи з листопада 2023, хто може розраховувати на державну допомогу та про субсидії.

Правила виплат ВПО змінюються з листопада

Останній місяць осені розпочнеться зі змін правил виплат ВПО. Внутрішньо переміщені особи, які вперше звертатимуться по допомогу, з 1 листопада 2023 року мають звертатися по одній людині з кожної родини.

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Допомогу ВПО призначатимуть відразу на всю сім’ю. Кошти надходитимуть на банківський рахунок одній особі за всіх членів родини. Сума допомоги для внутрішньо переміщених осіб не зміниться.

Діти та люди з інвалідністю отримуватимуть 3 тис. грн допомоги, а інші категорії ВПО — 2 тис. грн. Виплати продовжили до кінця січня 2024. Продовжити грошову допомогу зможуть ті родини, які мають низький дохід, члена родини з інвалідністю, осіб пенсійного віку, трьох або більше неповнолітніх дітей.

Тарифи на комунальні послуги у листопаді 2023

Через початок опалювального сезону в Україні, суми у платіжках у листопаді збільшаться. Більшість послуг ЖКГ залишиться за старими цінами. Таким чином тарифи на опалення, гарячу воду та розподіл газу залишаться на довоєнному рівні.

Так само і водопостачання та водовідведення. Ціна на них не збільшиться. Ціна на газ зафіксована на рівні 7,96 грн/куб.м. Вона не зміниться впродовж опалювального сезону.

З 1 листопада зменшиться ціна за доставку газу. Платити доведеться за газове обладнання побутового споживача, яке функціонує, але не було опломбоване.

Тариф на електроенергію нині 2,64 грн/кВт*год. Підвищувати тариф ще раз не планують.

Субсидії у листопаді

На опалювальний сезон 2023-2024 почали діяти нові субсидії. Пенсійний фонд провів розрахунок субсидій для домогосподарств, яким було надане таке право у вересні. Звернутися по субсидію можуть ті, у кого змінився склад родини, хто отримав відмову влітку.

Право на призначення субсидії мають домогосподарства, витрати на оплату ЖКГ яких перевищують 15% від середньомісячного сукупного доходу родини, не мають боргів за комунальні послуги або мають договір про реструктуризацію.

Подати заяву на призначення субсидії можна у ПФУ, ЦНАПі, через Дію.

Кому підвищать пенсію з листопада

У листопаді не планують підвищувати пенсію. Проте виплатять щомісячні надбавки при досягненні віку:

70-74 років — 300 грн.

75-79 років — 456 грн.

80+ років — 570 грн.

Особи, які можуть розраховувати на доплати за понаднормовий стаж, можуть звернутися до Пенсійного фонду та замовити перерахунок.

Раніше ми розповідали, скільки донатять українці у 2023.

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