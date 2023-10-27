Це сигнал для бізнесу! Перші проекти зі страхування воєнних ризиків вже працюють в Україні

Поки ворог руйнує, українці вигадують нові способи будувати нове. І в цьому неабияк може допомогти страхування, яке донедавна не передбачало покриття воєнних ризиків.

Останні півтора року через війну інвестиції в Україну були фактично заблоковані. Українські та іноземні підприємці чекали на появу ринку страхування від воєнних та політичних ризиків, — йдеться у повідомленні пресслужби Мінекономіки.

Та вже зараз, за словами представників Мінекономіки, в Україні почали реалізовувати перші проекти зі страхування воєнних ризиків завдяки співробітництву з міжнародними фінансовими організаціями та національними експортно-кредитними агентствами країн-партнерів.

Як говорить перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко, такий крок та рішення — це сигнал для інших учасників страхового ринку, які ще сумніваються, чи працювати в Україні.

Зараз також дивляться

Так, війна, яку розпочала Росія, ще не завершена, але в тилових регіонах завдяки роботі ЗСУ та допомозі партнерів бізнес може й має відновлювати повноцінну роботу. І успішно це робить.

Надавати допомогу в страхуванні можуть як приватні компанії, так і уряди країн G7, G19, Європейська комісія, Світовий банк та експортно-кредитні агентства інших держав.

Що стосується політичних ризиків, то свою готовність страхувати висловили експортно-кредитні агентства Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії, Швеції, Японії.

Може займатись страхуванням й українське Експортно-кредитне агентство, повноваження якого Україна планує розширити. Наразі в парламенті знаходиться на розгляді відповідний законопроект і в разі його підтримки українське агентство зможе страхувати бізнес як від економічних ризиків, так і від небезпек, які несуть бойові дії.

Передбачається, що ці зміни мають сприяти залученню внутрішніх інвестицій, щоб якнайшвидше Україна могла запустити страховий ринок від воєнних ризиків.

Та чи можливо застрахуватись від атак РФ? Читай все про нові поліси та їхні умови.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.