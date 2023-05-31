Чи можливо застрахуватись від атак РФ? Все про нові поліси та їхні умови

Ринок страхування в Україні кардинально змінила війна. Він упав на 20%, з нього пішли десятки компаній. Українці стали набагато рідше страхувати майно і здоров’я.

Найзатребуванішим полісом стала “зелена карта для виїзду за кордон”. Саме це обов’язкове міжнародне автострахування найчастіше купували наші громадяни торік, коли виїжджали до Євросоюзу.

Страхові компанії дедалі частіше пропонують нові поліси, які захищають від військових ризиків. І це може врятувати бізнес-страховиків, однак у них є й інші надії на відновлення.

Після масованих ворожих атак власники автівок оглядають пошкодження та сподіваються на страховиків. Кажуть, що головне — немає загиблих.

Та сподіватись на страхову можна у таких випадках, якщо у полісі вказані воєнні ризики. Найчастіше такі договори пропонують на авто та майно.

Покрити можуть витрати у разі падіння ракет, уламків та вибухової хвилі, а також можливих пожеж та затоплень як результатів обстрілів.

Застрахувати квартири, машини, будинки чи комерційну нерухомість від російських терористичних атак можна не на всій території України. Покриття полісів не діє у зоні активних бойових дій, на тимчасово окупованих територіях, у районах, які до них прилягають, та у прикордонних із Білоруссю населених пунктах.

Та головна порада від експертів: під час вибору поліса прочитати умови договору та звертати увагу на історію роботи компанії й кількість виплачених премій.

Третій рік роботу ринку контролює Нацбанк України. За цей час страхову діяльність припинила сотня компаній, переважна більшість з яких порушувала вимоги законів та права клієнтів, коли не виплачувала страхові премії. Наразі в Україні працює 118 організацій, але процес очищення триває.

Головний виклик у всіх один — це війна. І тому регулятор разом з Мінекономіки працює над створенням системи страхування воєнно-політичних ризиків для України. Саме цього потребує наша промисловість, економіка та бізнес.

Купівля авто — очікувана та важлива подія. Та після цього існує ще кілька обов’язкових етапів, один з яких — страхування. Читай, які документи для цього потрібні для оформлення поліса.

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