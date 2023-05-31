Lifestyle

Чи можливо застрахуватись від атак РФ? Все про нові поліси та їхні умови

Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV 31 Травня 2023, 10:00

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страхування

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