Возможно ли застраховаться от атак РФ? Все о новых полисах и их условиях

Рынок страхования в Украине кардинально изменила война. Он упал на 20%, из него ушли десятки компаний. Украинцы стали гораздо реже страховать имущество и здоровье.

Самым востребованным полисом стала “зеленая карта для выезда за границу”. Именно это обязательное международное автострахование чаще покупали наши граждане в прошлом году, когда выезжали в Евросоюз.

Страховые компании все чаще предлагают новые полисы, защищающие от военных рисков. И это может спасти бизнес-страховщиков, однако у них есть и другие надежды на восстановление.

После массированных вражеских атак владельцы автомобилей осматривают повреждения и надеются на страховщиков. Говорят, что главное — нет погибших.

Но надеяться на страховую можно, если в полисе указаны военные риски. Чаще всего такие договоры предлагаются на авто и имущество.

Покрыть могут расходы при падении ракет, осколков и взрывной волны, а также возможных пожаров и затоплений в результате обстрелов.

Застраховать квартиры, машины, дома или коммерческую недвижимость от российских террористических атак можно не на всей территории Украины. Покрытие полисов не действует в зоне активных боевых действий, на временно оккупированных территориях, в прилегающих к ним районах и в приграничных с Беларусью населенных пунктах.

Но главный совет от экспертов: при выборе полиса прочитать условия договора и обращать внимание на историю работы компании и количество выплаченных премий.

Третий год работу рынка контролирует Нацбанк Украины. За это время страховую деятельность прекратила сотня компаний, подавляющее большинство из которых нарушало требования законов и права клиентов, когда не выплачивались страховые премии. Сейчас в Украине работает 118 организаций, но процесс очищения продолжается.

Главный вызов у всех один — это война. Поэтому регулятор вместе с Минэкономики работает над созданием системы страхования военно-политических рисков для Украины. Именно в этом нуждаются наша промышленность, экономика и бизнес.

Покупка авто — ожидаемое и важное событие. Но после этого существует еще несколько обязательных этапов, один из которых — страхование. Читай, какие документы нужны для оформления полиса.

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