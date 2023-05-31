Lifestyle

Возможно ли застраховаться от атак РФ? Все о новых полисах и их условиях

Василий Сафьянюк, Журналист программы Факты ICTV 31 мая 2023, 10:00

Больше видео
0:03:06
мобільний стоматологічний кабінет
Мобильный стоматологический кабинет со Starlink. Как и чем поможет необычное авто на передовой
0:03:13
сезон полуниці
(Не) за все деньги мира. Сезон клубники близится к пику
0:02:55
Павербанк
Обычные винницкие студенты поддерживают ВСУ дизайнерскими павербанками — как они выглядят
0:04:16
Веганська кухня у Львові
В стиле индейцев! Во Львовской области готовят веганскую полезную еду и раздают переселенцам
Смотреть больше

Последние видео
0:04:40
страхування

Возможно ли застраховаться от атак РФ? Все о новых полисах и их условиях
0:04:52
Поранений військовий Антон Іванець
Он спасал наши жизни, теперь время спасать его! Поразительная история бойца ВСУ, лишившегося рук и ноги
Карта бойових дій в Україні
Неудачная пародия россиян с “прорывом границы”: карта боевых действий в Украине 31 мая в режиме онлайн
0:03:54
3D-дослідження
Украина забудет про импорт газа? Есть ли скрытые месторождения под украинской землей
0:04:23
Віряни вигнали московського попа з церкви на Київщині
Священник Московского патриархата не пускал людей в церковь и обижал их — что об этом известно
0:04:25
історії матерів азовців
Боролась и за живого, и за убитого сыновей! Впечатляющая история мамы азовцев
0:09:33
Був поруч, коли вдарили по Оленівці — історія захисника Сергія Шевчука
Был в соседнем бараке, когда ударили по Еленовке. Пограничник рассказал пронзительную историю
Карта бойових дій в Україні
Оккупанты грабят гражданских и массово обстреливают ракетами: карта боевых действий в Украине 30 мая в режиме онлайн
0:03:06
мобільний стоматологічний кабінет
Мобильный стоматологический кабинет со Starlink. Как и чем поможет необычное авто на передовой
0:03:21
сучасна сортувальна станція
Украина без мусора: в Киеве открыли современную сортировочную станцию — как ею пользоваться
Больше видео
Поранений військовий Антон Іванець
Читать дальше
Он спасал наши жизни, теперь время спасать его! Поразительная история бойца ВСУ, лишившегося рук и ноги

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь