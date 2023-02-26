Когда стоит начинать думать о страховании жизни?

В понимании некоторых рядовых граждан страхование жизни непременно связано со смертью клиента. Т.е., застраховав свою жизнь, страховые выплаты наступят только в том случае, если застрахованное лицо умрет. Это достаточно примитивная трактовка данного вида страховки, которая намного шире.

Развеем и другой миф, связанный с тем обстоятельством, что страховать свою жизнь надо в зрелом возрасте, когда риск смерти существенно увеличивается по возрастным объективным причинам. Надо сказать, что жизнь полна сюрпризов и неожиданностей, как хороших, так и плохих.

Кто-то может дожить до глубокой старости, пережив своих детей и даже внуков. А кому-то суждено умереть или погибнуть в расцвете сил и лет. Поэтому, заключить договор о страховании жизни никогда не поздно и никогда не рано. Никто не знает, что с нами будет завтра.

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Польза от страхования жизни

Существуют различные варианты страховок жизни, включая накопительные виды страховок, а также страховок, связанных с выходом на пенсию.

Конечно же, никто не отменял основной вариант – это выплаты близким на случай смерти клиента.

Виды страховых программ

Существуют четыре классических вида страховых программ, с которыми работают большинство страховых компаний: рисковое, накопительное, пенсионное, инвестиционное страхование.

Расскажем вкратце о каждом из них.

Рисковое страхование

Это вот тот классический случай, когда страховым случаем является смерть клиента. Лицо, заключившее данный вид страховки, уплачивает страховые взносы или вносит одноразовый платеж, а страховые выплаты получают родственники, если клиент умрет во время срока действия договора.

В случае смешанного страхования, застрахованное лицо получает страховые выплаты в случае утери своей трудоспособности.

Данный вид страховки не предполагает накопительных вложений. Оформляя рисковый вид страховки, клиент самостоятельно выбирает размер выплат, список страховых случаев, срок действия страхового договора.

К рисковому виду страхования относится кредитное страхование, когда в качестве выгодоприобретателя выступаете не вы, а ваш банк, в котором вы взяли крупный кредит, например, на покупку жилья.

Накопительное страхование

Из названия данного вида страховки становится понятна ее суть – клиент вносит в течение определенного времени страховые взносы, которые накапливаются, а по окончанию действия договора выплачиваются одной суммой, которая может быть очень большой. Возможны два варианта развития событий.

Первый вариант – во время действия страхового договора страховой случай наступил. В таком случае выгодоприобретатели, указанные в договоре, получают страховую выплату.

Второй вариант – клиент благополучно дожил до дня, когда договор страхования прекратил свое действие. В таком случае, страховая компания выплачивает накопления по риску «дожитие».

Пенсионное страхование

Этот вариант страховки появился относительно недавно, и с каждым годом набирает популярность.

Пенсионное страхование по своей сути ничем не отличается от накопительного варианта страхования, но действие такого договора ограничено конкретной датой — датой выхода клиента на пенсию.

Клиент может выбрать период во время которого он будет получать доплату к пенсии.

Инвестиционное страхование

Самый новый вид страховки – клиент разрешает распоряжаться своими средствами инвестиционной компании, в надежде получить прибыль.

При этом, накопления делятся на гарантийную часть и инвестиционную часть. Первая гарантирует возврат денег в случае неблагоприятной ситуации на фондовом рынке. Вторая обеспечивает дополнительный доход клиенту.

Кстати, раньше мы рассказывали, как поддерживать молодость мозга до глубокой старости.