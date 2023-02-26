Коли варто починати думати про страхування життя?

У розумінні деяких пересічних громадян словосполучення страхування життя неодмінно пов’язане зі смертю клієнта. Тобто, застрахувавши своє життя, страхові виплати настануть лише в тому випадку, якщо застрахована особа помре. Це досить примітивне трактування цього виду страховки, яке набагато ширше.

Розвіємо й інший міф, пов’язаний з тією обставиною, що страхувати своє життя треба у зрілому віці, коли ризик смерті суттєво збільшується за віковими об’єктивними причинами. Треба сказати, що життя сповнене сюрпризів і несподіванок, як хороших, так і поганих.

Хтось може дожити до глибокої старості, переживши своїх дітей та навіть онуків. А комусь судилося померти чи загинути у розквіті сил і років. Тому укласти договір про страхування життя ніколи не пізно і ніколи не рано. Ніхто не знає, що буде завтра.

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Користь від страхування життя

Існують різні варіанти страховок життя, включаючи накопичувальні види страховок, і навіть страховок, що пов’язані з виходом на пенсію.

Звісно, ніхто не скасовував основний варіант – це виплати близьким на випадок смерті клієнта.

Види страхових програм

Існують чотири класичні види страхових програм, з якими працюють більшість страхових компаній: ризикове, накопичувальне, пенсійне, інвестиційне страхування. Розповімо коротко про кожне з них.

Ризикове страхування

Це той класичний випадок, коли страховим випадком є смерть клієнта. Особа, яка уклала цей вид страховки, сплачує страхові внески або вносить одноразовий платіж, а страхові виплати отримують родичі, якщо клієнт помре під час дії договору.

У разі змішаного страхування застрахована особа отримує страхові виплати у разі втрати своєї працездатності.

Цей вид страховки не передбачає накопичувальних вкладень.

Оформляючи ризиковий вид страховки, клієнт самостійно обирає розмір виплат, перелік страхових випадків, термін дії страхового договору.

До ризикового виду страхування відноситься кредитне страхування, коли як вигодонабувач виступаєте не ви, а ваш банк, в якому ви взяли великий кредит, наприклад, на покупку житла.

Накопичувальне страхування

З назви даного виду страховки стає зрозумілою її суть – клієнт вносить протягом певного часу страхові внески, які накопичуються, а після закінчення дії договору виплачуються однією сумою, яка може бути дуже великою. Можливі два варіанти розвитку подій.

Перший варіант — під час дії страхового договору страховий випадок настав. У такому разі вигодонабувачі, зазначені у договорі, одержують страхову виплату.

Другий варіант — клієнт благополучно дожив до дня, коли договір страхування припинив свою дію. У такому разі страхова компанія виплачує накопичення за ризиком «дожиття».

Пенсійне страхування

Цей варіант страховки з’явився відносно недавно, і з кожним роком набирає популярності.

Пенсійне страхування за своєю суттю нічим не відрізняється від накопичувального варіанта страхування, але дія такого договору обмежена конкретною датою – датою виходу клієнта на пенсію.

Клієнт може вибрати період, під час якого він отримуватиме доплату до пенсії.

Інвестиційне страхування

Найновіший вид страховки — клієнт дозволяє розпоряджатися своїми коштами інвестиційної компанії, сподіваючись отримати прибуток. При цьому накопичення діляться на гарантійну частину та інвестиційну частину.

Перша гарантує повернення грошей у разі несприятливої ситуації на фондовому ринку. Друга забезпечує додатковий прибуток клієнту.

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