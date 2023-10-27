Это сигнал для бизнеса! Первые проекты по страхованию военных рисков уже работают в Украине

Пока враг разрушает, украинцы придумывают новые способы строить новое. И в этом очень может помочь страхование, которое до недавнего времени не предусматривало покрытие военных рисков.

Последние полтора года из-за войны инвестиции в Украину были фактически заблокированы. Украинские и иностранные предприниматели ожидали появления рынка страхования от военных и политических рисков, — говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.

Однако уже сейчас, по словам представителей Минэкономики, в Украине начали реализовывать первые проекты по страхованию военных рисков благодаря сотрудничеству с международными финансовыми организациями и национальными экспортно-кредитными агентствами стран-партнеров.

Как говорит первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, такой шаг и решение — это сигнал для других участников страхового рынка, которые еще сомневаются, работать ли в Украине.

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Да, война, которую начала Россия, еще не завершена, но в тыловых регионах благодаря работе ВСУ и помощи партнеров бизнес может и должен возобновлять полноценную работу. И удачно это делает.

Оказывать помощь в страховании могут как частные компании, так и правительства стран G7, G19, Европейская комиссия, Всемирный банк и экспортно-кредитные агентства других государств.

Что касается политических рисков, то свою готовность страховать выразили экспортно-кредитные агентства Германии, Франции, Италии, Великобритании, Швеции, Японии.

Может заниматься страхованием и украинское экспортно-кредитное агентство, полномочия которого Украина планирует расширить. В парламенте находится на рассмотрении соответствующий законопроект и в случае его поддержки украинское агентство сможет страховать бизнес как от экономических рисков, так и от опасностей, которые несут боевые действия.

Предполагается, что эти изменения должны способствовать привлечению внутренних инвестиций, чтобы как можно быстрее Украина могла запустить страховой рынок от военных рисков.

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