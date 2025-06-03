Никаких лишних вещей: памятка, что можно брать с собой на НМТ 2025

Фото Pexels Тестирование после окончания школы — важный и стрессовый период для всех украинских выпускников. Из-за полномасштабного вторжения привычный формат ВНО сменили на Национальный мультитест, чтобы в сложившихся условиях упростить процесс экзаменов. Однако всем, кто сдает НМТ 2025, следует знать, какие вещи нужно брать с собой на экзамен, а какие — оставить дома, чтобы не повлиять на свои результаты тестирования. Что нужно брать с собой на НМТ, объяснили в УЦОКО. Рассказываем дальше детали.Что нужно иметь с собой на НМТ сертификат учасника НМТ; паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (загранпаспорт, цифровой документ в Дія); приглашение-пропуск; бутылку с питьевой водой без этикетки; две черные или капиллярные ручки; перекус – по желанию. Где взять приглашение-пропуск на НМТ Не позднее чем за десять дней до проведения основной сессии составления НМТ, в персональных кабинетах УЦОКО выпускники могут найти приглашение на НМТ во вкладке Место проведения. Зарегистрированный участник НМТ должен загрузить приглашение и распечатать его. В приглашении будет указано место, дату и время проведения тестирования. Те, кто сдают экзамен за границей, должны ориентироваться на местное время. Читать по теме Перевод баллов НМТ в 12-балльную систему: как самостоятельно вычислить оценку Перевод баллов НМТ в 12-балльную систему: как это сделать и что для этого нужно — читай в материале. Что нужно предъявить в пункте тестирования Допуск во временный экзаменационный центр начинается за 30 минут и заканчивается за десять минут до старта тестирования. При входе в ТЭЦ необходимо показать следующие документы: документ, удостоверяющий личность; приглашение-пропуск. С собой нужно брать именно оригиналы документов, удостоверяющих личность. С копиями документов к тестированию не допустят. Что нельзя брать с собой на НМТ любые гаджеты (телефон, планшет, наушники); учебники; фотоаппарат; калькулятор; чистые листы и тетради для черновика. Черновики участникам НМТ выдадут уже в классе, где будет проходить тестирование. Переживаешь за результаты? Ждать не долго. Читай, когда будут результаты НМТ-2025 и где их искать поступающим. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Вступительная кампания, Обучение, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter