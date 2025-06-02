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Жодних зайвих речей: пам’ятка, що можна брати з собою на НМТ 2025

Вікторія Мельник, журналістка сайту 02 Червня 2025, 13:30
Що треба мати з собою на НМТ-2025
Фото Pexels

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