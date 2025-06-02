Жодних зайвих речей: пам’ятка, що можна брати з собою на НМТ 2025

Фото Pexels Тестування після закінчення школи — важливий та стресовий період для всіх українських випускників. Через повномасштабне вторгнення звичний формат ЗНО змінили на Національний мультитест, аби в наявних умовах спростити процес іспитів. Однак усім, хто складає НМТ 2025, варто знати, які речі треба брати із собою на іспит, а які — залишити вдома, щоб не вплинути на свої результати тестування. Що потрібно брати з собою на НМТ пояснили в УЦОЯО. Розповідаємо далі деталі.Що треба мати з собою на НМТ сертифікат учасника НМТ; паспорт або інший документ, що засвідчує особу (закордонний паспорт, цифровий документ в Дія); запрошення-перепустку; пляшку з питною водою без етикетки; дві чорні чи капілярні ручки; перекус — за бажанням. Де взяти запрошення-перепустку на НМТ Не пізніше як за десять днів до проведення основної сесії складання НМТ, в персональних кабінетах УЦОЯО випускники можуть знайти запрошення на НМТ у вкладці Місце проведення. Зареєстрований учасник НМТ має завантажити запрошення та роздрукувати його. У запрошенні буде вказано місце, дату та час проведення тестування. Ті, хто складають екзамен за кордоном, мають орієнтуватись на місцевий час. Читати на тему Переведення балів НМТ у 12-бальну систему: як самостійно вирахувати оцінку Переведення балів НМТ у 12-бальну систему: як це зробити й що для цього потрібно — читай в матеріалі. Що потрібно пред’явити у пункті тестування Допуск до тимчасового екзаменаційного центру починається за 30 хвилин та закінчується за десять хвилин до старту тестування. При вході до ТЕЦ потрібно показати такі документи: документ, що посвідчує особу, запрошення-перепустку. З собою потрібно брати саме оригінали документів, які засвідчують особу. З копіями документів до тестування не допустять. Що не можна брати з собою на НМТ будь-які ґаджети (телефон, планшет, навушники); підручники; фотоапарат; калькулятор; чисті аркуші та зошити для чернетки. Чернетки учасникам НМТ видадуть уже в класі, де проходитиме тестування. Переймаєшся за результати? Чекати не довго. Читай, коли будуть результати НМТ-2025 та де їх шукати вступникам. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Вступна кампанія, Навчання, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter