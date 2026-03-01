Что изменится с 1 марта 2026 года: какие сферы жизни претерпевают изменения для украинцев

Март 2026 года обещает быть насыщенным изменениями, которые коснутся почти каждого украинца: от пенсионеров и семей военнослужащих до абитуриентов и обычных покупателей в супермаркетах. Читай в материале, который изменится для украинцев с 1 марта 2026 года и на какие сферы распространятся эти изменения.

Что изменится с 1 марта 2026 года: размер пенсий

Наиболее ожидаемое событие марта – индексация пенсий на 12,1%, которая охватит более 10 миллионов граждан. Если ты или твои близкие получаете выплаты через Пенсионный фонд, готовьтесь к перерасчету: минимально пенсия вырастет на 100 гривен, а максимальная надбавка может составить 2 595 гривен.

Повышения ощутят военные пенсионеры, чернобыльцы и получающие выплаты по общей системе. Однако следует помнить, что индексация не коснется тех, кто уже имеет максимальную пенсию (25 950 грн), а также бывших судей и прокуроров.

Что изменится с 1 марта 2026 года: купюры меняются на монеты

Также со 2 марта твой кошелек может стать несколько тяжелее в прямом смысле — бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен (выпуска 2003–2007 годов) официально выходят из обращения. Ими больше не получится рассчитаться в магазине.

Если у тебя завалялись такие купюры, не волнуйся: у тебя есть целый год, чтобы обменять их в любом банке, или три года — в Сбербанке или ПриватБанке. У Нацбанка обмен вообще бессрочный. Монеты заменяют бумагу, потому что они живут в десять раз дольше, что значительно экономит средства бюджета.

Что изменится с 1 марта 2026 года: военные выплаты

Особое внимание государство уделило семьям защитников. С 1 марта существенно растет адресная помощь для семей погибших военных или пропавших без вести. Теперь минимальная выплата на одного нетрудоспособного члена семьи или ребенка составит 12 810 грн (вместо 7 800 грн).

Если в семье два и более таких человек, каждый будет получать по 10 020 грн. Эти выплаты станут базой, которую со следующего года планируют индексировать каждую весну.

Что изменится с 1 марта 2026 года: Нацкешбек

Если ты активно пользуешься программой Национальный кэшбек, обрати внимание: с марта правила тоже меняются. Вместо фиксированных 10% теперь будут действовать две ставки — 5% и 15%. Высший процент (15%) ты получишь за товары, где много импорта: одежду, косметику, бытовую химию и даже сыры или макароны. Это сделано, чтобы наши производители могли более уверенно конкурировать с иностранными брендами.

На продукты с низкой долей импорта будут начисляться 5%. Чтобы не путаться, просто сканируй штрихкод товара в приложении Действие – он сразу подскажет размер кэшбека.

Что изменится с 1 марта 2026 года: НМТ

Для одиннадцатиклассников март – это время решительных действий. Уже 5 числа стартует основная регистрация на НМТ-2026, которая продлится до 2 апреля. В этом году процесс максимально упростили: создать персональный кабинет можно автоматически через действие.

До 3 марта министерство должно обнародовать список городов за границей, где создадут экзаменационные центры. Основные сессии тестирования пройдут с конца мая по конец июня.

Кроме того, мы сообщали, в каком формате будут проводить НМТ-2026 – читай в материале, какое решение приняло МОН.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!