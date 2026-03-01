Що зміниться з 1 березня 2026: які сфери життя зазнають змін для українців

Березень 2026 року обіцяє бути насиченим на зміни, які торкнуться майже кожного українця: від пенсіонерів та родин військовослужбовців до абітурієнтів і звичайних покупців у супермаркетах. Читай в матеріалі, що зміниться для українців з 1 березня 2026 та на які сфери поширяться ці зміни.

Що зміниться з 1 березня 2026: розмір пенсій

Найбільш очікувана подія березня — індексація пенсій на 12,1%, яка охопить понад 10 мільйонів громадян. Якщо ти або твої близькі отримуєте виплати через Пенсійний фонд, готуйтеся до перерахунку: мінімально пенсія зросте на 100 гривень, а максимальна надбавка може сягнути 2 595 гривень.

Підвищення відчують військові пенсіонери, чорнобильці та ті, хто отримує виплати за загальною системою. Проте варто пам’ятати, що індексація не торкнеться тих, хто вже має максимальну пенсію (25 950 грн), а також колишніх суддів та прокурорів.

Що зміниться з 1 березня 2026: купюри змінюються на монети

Також з 2 березня твій гаманець може стати трохи важчим у прямому сенсі — паперові банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень (випуску 2003–2007 років) офіційно виходять з обігу. Ними більше не вийде розрахуватися в магазині.

Якщо в тебе завалялися такі купюри, не хвилюйся: ти маєш цілий рік, щоб обміняти їх у будь-якому банку, або три роки — в Ощадбанку чи ПриватБанку. У Нацбанку обмін взагалі безстроковий. Монети замінюють папір, бо вони живуть у десять разів довше, що значно економить кошти бюджету.

Що зміниться з 1 березня 2026: військові виплати

Окрему увагу держава приділила родинам захисників. З 1 березня суттєво зростає адресна допомога для сімей загиблих військових або тих, хто зник безвісти. Тепер мінімальна виплата на одного непрацездатного члена родини або дитину становитиме 12 810 грн (замість 7 800 грн).

Якщо в сім’ї двоє і більше таких осіб, кожен отримуватиме по 10 020 грн. Ці виплати стануть базою, яку з наступного року також планують індексувати щовесни.

Що зміниться з 1 березня 2026: Нацкешбек

Якщо ти активно користуєшся програмою Національний кешбек, зверни увагу: з березня правила теж змінюються. Замість фіксованих 10%, тепер діятимуть дві ставки — 5% та 15%. Вищий відсоток (15%) ти отримаєш за товари, де багато імпорту: одяг, косметику, побутову хімію та навіть сири чи макарони. Це зроблено, щоб наші виробники могли впевненіше конкурувати з іноземними брендами.

На продукти з низькою часткою імпорту нараховуватимуть 5%. Щоб не плутатися, просто скануй штрихкод товару в застосунку Дія — він одразу підкаже розмір кешбеку.

Що зміниться з 1 березня 2026: НМТ

Для одинадцятикласників березень — це час рішучих дій. Вже 5 числа стартує основна реєстрація на НМТ-2026, яка триватиме до 2 квітня. Цього року процес максимально спростили: створити персональний кабінет можна автоматично через Дію.

До 3 березня міністерство має оприлюднити список міст за кордоном, де створять екзаменаційні центри. Основні сесії тестування пройдуть з кінця травня до кінця червня.

Крім того, ми повідомляли, у якому форматі будуть проводити НМТ-2026 — читай в матеріалі, яке рішення ухвалило МОН.

