Цель – 1000 в сутки: Зеленский предупредил о подготовке РФ к более масштабным ударам дронами

Россия меняет стратегию: вместо дорогих ракет агрессор делает ставку на массовость беспилотников. О том, как Кремль пытается истощить украинскую ПВО и почему опыт Украины бесценен для западных союзников, рассказал президент Владимир Зеленский.

Цель РФ — 1000 ударов в день

По словам президента, Москва уже сейчас перераспределяет финансы, сокращая производство сложных ракет в пользу наращивания мощностей БпЛА. Масштабы надвигающейся угрозы впечатляют:

Сегодня российская атака по Украине — это 350–500 дронов в сутки. Россия хочет выйти в 2026 году на 600–800 дронов, но общая цель у них — 1000 дронов в сутки, — подчеркнул Зеленский.

Чтобы остановить такое нашествие, Украине необходим огромный арсенал — около 2–3 тысяч дронов-перехватчиков ежедневно. И именно здесь Киев предлагает миру уникальное технологическое решение.

Математика войны: 10 тысяч долларов против 4 миллионов

Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина научилась воевать рационально. Традиционные средства ПВО слишком дороги для борьбы с дешевым металлоломом врага, поэтому будущее — за дронами-перехватчиками.

То есть на один шахед уходит около 10 тысяч долларов, а ракета к Patriot стоит 4 миллиона. Украина тратит для сбития дрона 10 тысяч долларов, а страна Ближнего Востока — 4 миллиона. Именно этот опыт мы предлагаем, — пояснил глава государства.

Киев больше не просит: Зеленский о новой роли Украины в мире

Президент призвал США и других союзников изменить восприятие Украины. По его словам, Киев не просто просит о помощи, а выступает донором безопасности и уникальной экспертизы, которой нет ни у одной другой страны мира.

Я очень хотел бы, чтобы США не воспринимали Украину как страну, которая только просит. Это не так. Украина защищает интересы и ценности, — отметил Зеленский.

Он также добавил, что современная безопасность больше не покупается просто деньгами или нефтью. Она зависит от темпов развития технологий. Миру нужно «проснуться», ведь война ближе, чем кажется.

Если не разработать быстрое решение, не объединиться с союзниками технологиями и экспертизой, которая пришла с войной, если не будет боеспособного союза безопасности, то и будет война. Война приходит, когда ты слаб или один. Враги видят, когда союзы разделены, — резюмировал президент.

На данный момент украинские разработки, такие как недавно анонсированный дрон «Буча» с дальностью 200 км, становятся частью той самой экспертизы, способной в корне изменить баланс сил в глобальном противостоянии с диктатурами.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!