Украина планирует заказать 100 истребителей Rafale — Зеленский об усилении ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали 10-летнее соглашение об усилении оборонного сотрудничества, предусматривающее поставки систем противовоздушной обороны (ПВО), ракет и до 100 истребителей Dassault Rafale.

Эта историческая договоренность, достигнутая во время визита Зеленского в Париж, призвана укрепить украинское небо в условиях российской агрессии. Читай в материале, о чем договорились лидеры стран и что предусматривает само соглашение.

Украина получит 100 военных самолетов от Франции: что известно

Согласно соглашению, Украина получит системы ПВО SAMP/T (французско-итальянские зенитные комплексы, аналогичные Patriot), ракеты для усиления противоракетной обороны и истребители Rafale. Количество самолетов — до 100 единиц, что значительно повысит авиационные возможности Вооруженных сил Украины.

Документ, дающий нашей стране возможность приобрести военное оборудование с французской оборонной промышленной и технологической базы, в том числе 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса “воздух-воздух” и авиабомбы, — написал Зеленский в Telegram.

Макрон подчеркнул, что поставки Rafale открывают двери для модернизации украинской авиации. Соглашение также предусматривает обучение пилотов, техническую поддержку и совместное производство, чтобы Украина могла интегрировать новую технику в кратчайшие сроки.

Уже в 2025 году начнутся совместные проекты между оборонными отраслями Украины и Франции: производство дронов-перехватчиков, работа по развитию критических технологий и компонентов, которые могут быть интегрированы в украинские беспилотники.

Dassault Rafale: характеристики военного самолета

Dassault Rafale — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный во Франции. Его ключевые характеристики:

длина 15,3 м;

размах крыльев 10,9 м;

высота 5,3 м;

вес пустой 10 т;

максимальный взлетный вес около 24,5 т.

Скорость — до Mach 1,8 (1912 км/ч). Дальность боевого радиуса — 1850 км, потолок — 15 240 м (50 000 футов). Вооружение: 30-мм пушка, ракеты класса воздух-воздух (MICA, Meteor), воздух-земля (ASMP-A), бомбы. Двигатели: два Snecma M88-2 с тягой 75 кН с форсажем. Варианты: C (одноместный наземный), B (двухместный), M (палубный).

Раньше мы писали о характеристиках F-16 — читай в материале, почему эти истребители настолько мощны и нужны на поле боя.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!