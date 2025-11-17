Україна планує замовити 100 винищувачів Rafale — Зеленський про посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон підписали 10-річну угоду про посилення оборонної співпраці, яка передбачає постачання систем протиповітряної оборони (ППО), ракет та близько 100 винищувачів Dassault Rafale.

Ця історична домовленість, досягнута під час візиту Зеленського до Парижа, покликана зміцнити українське небо в умовах російської агресії. Читай у матеріалі, про що саме домовились лідери країн та що передбачає сама угода.

Україна отримає 100 військових літаків від Франції: що відомо

Згідно з угодою, Україна отримає системи ППО SAMP/T (французько-італійські зенітні комплекси, аналогічні Patriot), ракети для посилення протиракетної оборони та винищувачі Rafale. Кількість літаків — до 100 одиниць, що значно підвищить авіаційні можливості Збройних сил України.

Документ, який дає нашій країні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу “повітря-повітря” та авіабомби, — написав Зеленський у Telegram.

Макрон підкреслив, що постачання Rafale відкриває двері для модернізації української авіації. Угода також передбачає навчання пілотів, технічну підтримку та спільне виробництво, щоб Україна могла інтегрувати нову техніку в найкоротші терміни.

Вже у 2025 році почнуться спільні проекти між оборонними галузями України та Франції: виробництво дронів-перехоплювачів, робота над розвитком критичних технологій та компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники.

Dassault Rafale: характеристики військового літака

Dassault Rafale — багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у Франції. Його ключові характеристики:

довжина 15,3 м;

розмах крил 10,9 м;

висота 5,3 м;

вага порожнього 10 т;

максимальна злітна вага близько 24,5 т.

Швидкість — до Mach 1,8 (1912 км/год). Дальність бойового радіуса — 1850 км, стеля — 15 240 м (50 000 футів). Озброєння: 30-мм гармата, ракети класу повітря-повітря (MICA, Meteor), повітря-земля (ASMP-A), бомби. Двигуни: два Snecma M88-2 з тягою 75 кН з форсажем. Варіанти: C (одномісний наземний), B (двомісний), M (палубний).

