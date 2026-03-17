Мета — 1000 на добу: Зеленський попередив про підготовку РФ до масштабніших ударів дронами

Росія змінює стратегію: замість дорогих ракет агресор робить ставку на масовість безпілотників. Про те, як Кремль намагається виснажити українську ППО та чому досвід України є безцінним для західних союзників, розповів президент Володимир Зеленський.

Мета РФ — 1000 ударів на день

За словами президента, Москва вже зараз перерозподіляє фінанси, скорочуючи виробництво складних ракет на користь нарощування потужностей БпЛА. Масштаби загрози, що насувається, вражають:

— Сьогодні російська атака по Україні – це 350–500 дронів на добу. Росія хоче вийти у 2026 році на 600–800 дронів, але загальна мета в них – 1000 дронів на добу, — наголосив Зеленський.

Щоб зупинити таку навалу, Україні необхідно мати величезний арсенал — близько 2–3 тисяч дронів-перехоплювачів щодня. І саме тут Київ пропонує світу унікальне технологічне рішення.

Математика війни: 10 тисяч доларів проти 4 мільйонів

Зеленський акцентував на тому, що Україна навчилася воювати раціонально. Традиційні засоби ППО занадто дорогі для боротьби з дешевим металобрухтом ворога, тому майбутнє — за дронами-перехоплювачами.

— Тобто на один Шахед йде близько 10 тисяч доларів, а ракета до Петріота коштує 4 мільйони. Україна витрачає для збиття дрона 10 тисяч доларів, а країна Близького Сходу – 4 мільйони. Саме цей досвід ми пропонуємо, — пояснив глава держави.

Київ більше не просить: Зеленський про нову роль України у світі

Президент закликав США та інших союзників змінити сприйняття України. За його словами, Київ не просто просить про допомогу, а виступає донором безпеки та унікальної експертизи, якої немає у жодної іншої країни світу.

— Я дуже хотів би, щоб США не сприймали Україну як країну, яка тільки просить. Це не так. Україна захищає інтереси і цінності, — зазначив Зеленський.

Він також додав, що сучасна безпека більше не купується просто грошима чи нафтою. Вона залежить від темпів розвитку технологій. Світу потрібно прокинутися, адже війна ближче ніж здається.

— Якщо не розробити швидкого рішення, не об’єднатись із союзниками технологіями й експертизою, яка прийшла з війною, якщо не буде боєздатного безпекового союзу, то і буде війна. Війна приходить, коли ти слабкий або один. Вороги бачать, коли союзи розділені, — резюмував президент.

Наразі українські розробки, як-от нещодавно анонсований дрон Буча з дальністю 200 км, стають частиною тієї самої експертизи, яка здатна докорінно змінити баланс сил у глобальному протистоянні з диктатурами.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!