Цепь единства ко Дню Соборности 2026: Луцк, Ровно, Днепр, Лондон — акции во имя свободы

22 января 2026 года в 13:00 на Театральной площади в Луцке украинцы будут собираться, чтобы создать единый цепь единства — сообщает Луцкий городской совет.

К Дню Соборности Украины здесь будет развернут 200-метровый Государственный Флаг Украины — символ нашей независимости, достоинства и несгибаемости народа.

После этого участники акции отправятся на площадь Объединения и таким образом символически воссоздадут идею единства украинских земель.

Цепь единства к Дню Соборности 2026

Каждый год 22 января украинцы вспоминают событие, которое определило ход нашей истории — провозглашение Акта Объединения 1919 года, когда была создана декларация об объединении украинских земель в одно государство.

Идея цепи заключается в том, чтобы не только вспомнить эту дату, но и буквально почувствовать плечо друг друга, осознать себя частью общей страны.

По сообщению Rivne.media, цепь единства сегодня утром сформировали в Ровно. Акция собрала ровенчан и гостей города утром на местной площади Независимости.

А на 12:30 в Днепре запланирована символическая акция ко Дню Соборности Украины: участники развернут Государственный Флаг и пронесут его центральными улицами города.

Также сегодня, 22 января 2026 года, украинская община в Лондоне отметит День Соборности Украины масштабной акцией единства.

Украинцы, которые сейчас находятся в Великобритании, и иностранные друзья Украины символически соединят живым цепью берега Темзы.

Как сообщает Ukrainian Events in London, в 18:00 запланирован митинг возле резиденции премьер-министра на Дауннинг-стрит, а в 19:00 участники сформируют живой цепь на Вестминстерском мосту — от Биг-Бена до больницы Святого Томаса.

Количество участников мероприятия должно стать наглядным свидетельством единства украинского сообщества за границей.

Цепь единства ко Дню Соборности Украины: немного истории

Традиция цепей единства в Украине была заложена в конце советской эпохи и стала одним из лучших символов мирной борьбы за независимость.

Первую живую цепь единства образовали в Балтийских странах: в августе 1989 года жители Литвы, Латвии и Эстонии объединились в 600-километровый Балтийский путь, соединив свои столицы живым цепью в знак протеста против советской оккупации.

Эта акция имела большой международный резонанс и доказала, что подобное проявление массового единства может влиять на исторические процессы.

В Украине эту идею развили национально-демократические силы, и 21 января 1990 года состоялась акция легендарный живой цепи между Львовом и Киевом. Она была посвящена годовщине Акта Объединения УНР и ЗУНР.

Тогда украинцы выстроили цепь единства длиной почти 700 километров. А тысячи людей, которые взялись за руки вдоль дорог, наглядно доказали стремление украинцев к соборности и свободе.

