Ланцюг єднання до Дня Соборності 2026: Луцьк, Рівне, Дніпро, Лондон — акції в ім’я свободи

22 січня 2026 о 13:00 на Театральному майдані в Луцьку українці збиратимуться, щоб створити єдиний ланцюг єднання — повідомляє Луцька міська рада.

До Дня Соборності України тут буде розгорнуто 200-метровий Державний Прапор України — символ нашої незалежності, гідності та незламності народу.

Після цього учасники акції вирушать ходою до майдану Злуки, і таким чином символічно відтворять ідею єднання українських земель.

Більше про традицію ланцюга єднання та де іще в країні та у світі українці долучатимуться до знакової акції до Дня Соборності України — у матеріалі.

Ланцюг єднання до Дня Соборності 2026

Щороку 22 січня українці згадують подію, яка визначила хід нашої історії — проголошення Акта Злуки 1919 року, коли була створена декларація про об’єднання українських земель в одну державу.

Ідея ланцюга полягає в тому, щоб не лише згадати цю дату, а й буквально відчути плече одне одного, усвідомити себе частиною спільної країни.

За повідомленням Rivne.media ланцюг єднання сьогодні зранку утворили у Рівному. Акція зібрала рівнян та гостей міста зранку на місцевому майдані Незалежності.

А на 12.30 у Дніпрі запланована символічна акція до Дня Соборності України: учасники розгорнуть Державний Прапор і пронесуть його центральними вулицями міста.

Також сьогодні, 22 січня 2026 українська громада в Лондоні відзначатиме День Соборності України масштабною акцією єдності.

Українці, які нині перебувають у Великій Британії та іноземні друзі України символічно з’єднають живим ланцюгом береги Темзи.

Як повідомляє Ukrainian Events in London, о 18.00 запланований мітинг біля резиденції прем’єр-міністра на Даунінг-стріт, а о 19.00 учасники сформують живий ланцюг на Вестмінстерському мосту — від Біг-Бена до лікарні Святого Томаса.

Кількість учасників заходу має стати наочним свідченням єдності української спільноти за кордоном.

Ланцюг єднання до Дня Соборності України: трохи історії

Традиція ланцюгів єдності в Україні була започаткована наприкінці радянської епохи й стала одним із найкращих символів мирної боротьби за незалежність.

Перший живий ланцюг єднання утворили в Балтійських країнах: у серпні 1989 року мешканці Литви, Латвії та Естонії об’єдналися у 600-кілометровий Балтійський шлях, з’єднавши свої столиці живим ланцюгом на знак протесту проти радянської окупації.

Ця акція мала великий міжнародний резонанс і довела, що подібний прояв масової єдності може впливати на історичні процеси.

В Україні цю ідею розвили національно-демократичні сили, і 21 січня 1990 року відбувся легендарний живий ланцюг між Львовом і Києвом. Він був присвячений річниці Акта Злуки УНР і ЗУНР.

Тоді українці вибудували ланцюг єднання довжиною майже 700 кілометрів. А тисячі людей, які взялися за руки вздовж доріг, наочно довели прагнення українців до соборності та свободи.

