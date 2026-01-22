Для тебе Новини

Ланцюг єднання до Дня Соборності 2026: Луцьк, Рівне, Дніпро, Лондон — акції в ім’я свободи

Ольга Петухова, редакторка сайту 22 Січня 2026, 11:05 3 хв.
ланцюг єднання до дня соборності
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь