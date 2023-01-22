“Живий ланцюг”, объединивший Украину: бывший диссидент вспоминает, как это было

22 января Украина отмечает День Соборности. Празднуют его, начиная с 1999 года. Однако еще в 1990 году при советской Украине удалось организовать акцию Живий ланцюг протяженностью 700 км. У активистов был всего месяц на подготовку и молчаливое согласие Леонида Кравчука.

Сегодня можно утверждать, что акция с Живим ланцюгом от Львова до Киева ускорила распад Советского Союза. Как был организован Живой ланцюг в тоталитарной стране, рассказал бывший диссидент Богдан Горынь.

Он вспоминает, как в конце 1989 года с коллегами хотел устроить Живой ланцюг от Киева до Львова. Мужчина говорит: власть чувствовала, что наступает то время, когда ей нужно приспосабливаться к новым обстоятельствам.

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На тот момент Богдану Горыню было 53 года, ранее он был заключен на три года, поэтому знал, на что способна советская репрессивная машина.

— Не все поддерживали эту идею, были большие сомнения: “Как мы можем охватить эту гигантскую трассу между Киевом и Львовом?”. Тем более это зимний день. А что, если будет метель? — вспоминает Богдан.

Они хотели отметить годовщину соборности Украины 22 января. В противовес советской власти, ведь она считала датой объединения Украины 17 сентября 1939 года.

Кстати, 17 сентября 1989 года во Львове вопреки советской власти, прошли массовые мероприятия скорби. Опыт этой акции пригодился во время организации Живого ланцюга. Решение о его проведении было принято в конце декабря. Старшего брата Богдана Горыня — Михаила — отправили договариваться с властями.

По словам Богдана, Леонид Кравчук сказал: если акция будет спокойной и будет порядок, власти не будут вмешиваться.

Началась серьезная подготовка: людей нужно было снабдить сине-желтыми флагами и рассредоточить на трассе протяженностью 700 км. К акции, по мнению историков, присоединились 3 млн человек.

С первым помогли львовские портные, а вот со вторым было сложно. Не было мобильных телефонов и связи, трудно было расставить людей так, чтобы не было пробелов.

Богдан Горынь рассказывает, что приходилось готовить очень детальную карту, проработанную по километрам. И результаты действительно поразили — вдоль всей трассы люди выстроили цепочку.

Львовская журналистка Ольга Ворожбит рассказывает историю, как ее отец участвовал в этом Живом ланцюге. Поэтому когда уже в независимой Украине восстанавливалась идея создания подобной цепочки, у Ольги не было сомнений.

В 2008 году она была среди тех, кто решил снова объединить правобережную и левобережную Украину. Два берега Днепра соединили на мосту Патона.

Сегодня идея объединения Украины как никогда жива. Богдан Горынь верит, что придет время, когда Украина снова сможет взяться за руки с Востока на Запад.

Ранее мы рассказывали историю возникновения Дня Соборности Украины.

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