Украина

Единая, потому что сильная. Сильная, потому что единая! Поздравление Владимира Зеленского с Днем Соборности Украины

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 января 2023, 11:04
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