Единая, потому что сильная. Сильная, потому что единая! Поздравление Владимира Зеленского с Днем Соборности Украины

Когда Украина едина, она непобедима. Это не раз доказывала наша история. Это понимали наши предки. Путь к независимости Украины и к ее границам был длинным. В разные годы разные регионы Украины были частями других стран. Так, в 1918 году образовалось две украинских республики — Украинская народная республика и Западноукраинская народная республика.

Но 22 января 1919 года они провозгласили Акт Объединения. Этот акт лег в основу Дня Соборности Украины, который ежегодно отмечают с 1999 года.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности Украины и отметил, что сегодня как никогда важно, чтобы мы были едины!

Сейчас также смотрят

Поздравление президента с Днем Соборности Украины 2023

В своем поздравлении Владимир Зеленский отметил, что это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости:

если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено;

если не достичь настоящего единства, независимость будет потеряна.

— Мы всегда знали о первой мудрости. А 24 февраля доказали, что усвоили вторую. Это стало новым возрождением нашей соборности Украины. И это не только объединение двух берегов. Это единство миллионов людей.

Это единство всех наших земель. Все наши регионы. Где все — друг за друга. Каждый регион защищает каждый регион, — сказал он.

Зеленский добавил, что для украинцев больше нет чужих городов, сел, улиц, все — родные. Украинские бойцы сейчас защищают каждый город.

— Бойцы из Киева, Львова, Кривого Рога, Житомира, Луганска и многих других городов сражаются за Мариуполь, Купянск и Изюм. А бойцы из Изюма, Купянска, Мариуполя и многих других городов сражаются за Авдеевку, Бахмут и Соледар. И все вместе боронят Киев. И все вместе защищают Харьков. И все вместе освобождают Херсон. И все мы вместе, где бы ни родились и где бы ни выросли, говорим сегодня: я защищаю мою Украину, — подчеркнул президент.

Он акцентировал, что Закарпатье, Волынь, Подолье, Таврия, Северщина, Полесье, Приднепровье, Донбасс, Галичина, Приднепровье, Слобожанщина, Приазовье, Буковина и Крым — это Украина.

Владимир Зеленский также отметил, что украинская соборность закодирована в узорах нашей вышивки, сюжетах косовской керамики, петриковской росписи и орнаменте орьнек. Ее слышно в рокоте кобзы, бандуры, трембиты и крымскотатарской зурны. Соборность виртуозно раздается музыкой Леонтовича, Скорика, Ивасюка. Она зарифмована строками Франко, Украинки, Шевченко, Стуса, Симоненко и Костенко. А также величаво властвует на Говерле и Ай-Петри.

Во всей нашей Украине. Летом. Осенью. Зимой. Весной. Всё это мы защищаем. Вместе. И победим —вместе. И звуки победы услышит вся Украина.

Мои дорогие Закарпатье, Волынь, Подолье, Таврия, Северщина, Полесье, Приднепровье, Галичина, Приднепровье, Слобожанщина, Приазовье, Буковина, Донбасс и, конечно, Крым! Моя Украина. Наша Украина. Единая, потому что сильная. Сильная, потому что единая, — поздравил украинцев президент.

Поздравление Зеленского с Днем Соборности Украины — видео

Ранее мы рассказывали, что такое соборность и историю Дня Соборности Украины.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!