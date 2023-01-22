Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина! Привітання Володимира Зеленського з Днем Соборності України

Коли Україна єдина, вона — непереможна. Це неодноразово доводила наша історія. Це розуміли наші предки. Шлях до незалежності України та до наших кордонів був довгим. У різні роки різні регіони України були частинами інших держав. Так, у 1918 році утворилося дві українські республіки — Українська народна республіка та Західноукраїнська народна республіка.

Але 22 січня 1919 року вони проголосили Акт Злуки й об’єдналися. Саме цей акт ліг в основу Дня Соборності України, який щорічно відзначають з 1999 року.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборності України й нагадав, що сьогодні як ніколи важливо, щоб ми були єдині!

Зараз також дивляться

Привітання президента з Днем Соборності України 2023

У своєму привітанні Володимир Зеленський зазначив, що ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості:

якщо не припиняти боротьбу, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено;

якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено.

— Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу. Це стало новим відродженням нашої соборності України. І це не лише об’єднання двох берегів. Це єдність мільйонів людей.

Це єдність усіх наших земель. Усіх наших регіонів. Де всі — один за одного. Кожен регіон захищає кожен регіон, — сказав він.

Зеленський додав, що для українців більше немає чужих міст, сіл, вулиць, усі — рідні. Українські бійці зараз захищають кожне місто.

— Бійці з Києва, Львова, Кривого Рогу, Житомира, Луганська та багатьох інших міст б’ються за Маріуполь, Куп’янськ та Ізюм. А бійці з Ізюма, Куп’янська й Маріуполя та багатьох інших міст б’ються за Авдіївку, Бахмут і Соледар. І всі разом захищають Київ. І всі разом захищають Харків. І всі разом звільняють Херсон. І всі ми разом, хоч би де народилися й де зростали, кажемо сьогодні: я захищаю мою Україну, — наголосив президент.

Він акцентував, що Закарпаття, Волинь, Поділля, Таврія, Сіверщина, Полісся, Наддніпрянщина, Донбас, Галичина, Придніпров’я, Слобожанщина, Приазов’я, Буковина та Крим — це Україна.

Володимир Зеленський також зауважив, що українська соборність закодована у візерунках нашої вишивки, сюжетах косівської кераміки, петриківському розписі та орнаменті орьнек. Її чутно в рокотанні кобзи, бандури, трембіти й кримськотатарської зурни. Соборність віртуозно лунає музикою Леонтовича, Скорика, Івасюка. Вона заримована рядками Франка, Українки, Шевченка, Стуса, Симоненка й Костенко. А також величаво панує на Говерлі та Ай-Петрі.

В усій нашій Україні. Влітку. Восени. Взимку. Навесні. Все це ми захищаємо. Разом. І переможемо. Разом. І звуки перемоги почує вся Україна.

Мої любі Закарпаття, Волинь, Поділля, Таврія, Сіверщина, Полісся, Наддніпрянщина, Галичина, Придніпров’я, Слобожанщина, Приазов’я, Буковина, Донбас і, звісно, Крим! Моя Україна. Наша Україна. Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина, — привітав українців президент.

Привітання Зеленського з Днем Соборності України 2023 — відео

Раніше ми розповідали, що таке соборність та історію виникнення Дня Соборності України.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!