Шаг к созданию устойчивой и распределенной энергосистемы: украинские ЦНАПы обеспечат солнечными электростанциями

Через несколько лет в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) может появиться автономное электроснабжение. Для этого Украина работает с одним из партнеров — Кореей.

В Министерстве энергетики сообщили, что при поддержке Министерства торговли, промышленности и энергетики Кореи в Украине стартует пилотный проект по установке солнечных электростанций на зданиях ЦНАПов.

Солнечные электростанции для ЦНАПов: что известно

Реализация этого проекта намечена на 2024-2026 годы. Сначала охватит три области Украины: Ивано-Франковскую, Житомирскую и Одесскую. А общая стоимость проекта составляет $18 млн, которые предоставит корейская сторона.

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Установка солнечных систем позволит обеспечить автономное электроснабжение сервисных центров, что в свою очередь позволит своевременно предоставлять услуги населению и снизить нагрузку на централизованные источники поставок.

Министр энергетики Герман Галущенко говорит, что успешная реализация проекта позволит его масштабировать на другие регионы. Это станет дополнительным шагом на пути создания устойчивой и распределенной энергетической системы Украины.

Заместитель министра энергетики Ярослав Демченков отметил, что программа включает:

проведение энергоаудита;

обучение энергоменеджменту;

модернизацию электросетей в зданиях и установку солнечных панелей с накопителями энергии.

— Реализация проекта позволит снизить затраты на электроэнергию и обеспечит надежность энергоснабжения этих объектов инфраструктуры, — пояснил замминистра.

Солнечные панели могут спасти при перебоях с электричеством. У украинцев уже есть опыт блэкаутов, поэтому готовятся к зиме правильно. Ранее мы рассказывали, как подготовиться к блэкауту.

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