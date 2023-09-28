Спасательный круг на случай блекаута. В Кременчуге на местной больнице установили солнечные станции

Кременчуг — уютный город в Полтавской области. С началом полномасштабной войны здесь поселились более 30 тысяч вынужденных переселенцев. Приезжали целыми семьями.

Своих детей и родных из-под обстрелов спасли и Иван с Татьяной. Их родной Северодонецк россияне жестоко разрушали с первых дней.

Супруги искали место, где смогут жить без ежедневного страха за жизнь. Хирург по специальности Иван нашел работу в кременчугской больнице. Все, что разрушила война, пытается строить теперь на новом месте.

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Но уже осенью город начал погружаться во тьму. Энергообъекты обстреливали россияне. Страдали и больницы. В медучреждении, где работает Иван, без электричества исчезало и тепло. Генератора не хватало.

Отсутствие света — это невозможность работать в полном объеме. Это может стать причиной ошибок, которые могут привести к трагедии, — говорит мужчина.

Потому после тяжелой зимы начали думать, как стать энергонезависимыми. На крыше больницы устанавливают солнечную электростанцию. Она вместе с генератором будет питать заведение, если энергосистему повредят. Главный врач Виктор Севастян этому очень рад.

Солнечные панели могут обеспечить даже не совсем солнечный день, а пасмурный. Самое необходимое оборудование — это реанимационная, операционная, аппараты для искусственной вентиляции легких — будет работать.

Станцию профинансировали иностранные благотворители. За деньги громады изготовили документы и отремонтировали крышу. Найти инвесторов и сопровождать при помощи по установке помогла общественная организация Экоклуб.

По подсчетам, станция за год сэкономит около 230 тысяч гривен по тарифу 2022 года. Эти деньги вложат в другие энергоэффективные проекты, утверждают в горсовете. Потому что в город продолжают ехать переселенцы. Чтобы они остались, нужно думать о будущем.

Больница уже начала получать первую энергию от солнца. Станция питает операционную, где работает хирург Иван.

Когда есть свет, когда есть условия, врач работает спокойно и не оглядывается на то, что надо включать генератор, поправлять фонарик или вообще во тьме помощь оказывать, — говорит Иван.

Но энергонезависимым может стать и бизнес. Читай, кто может получить 1 млн. грн на закупку специального оборудования.

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