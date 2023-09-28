Украина

Спасательный круг на случай блекаута. В Кременчуге на местной больнице установили солнечные станции

Наталья Кулик, журналистка Факты ICTV 28 сентября 2023, 21:00
Кременчук

Больше видео
0:03:19
Село Максимівка
Ни один дом не уцелел! Какая еще опасность подстерегает жителей Максимовки в Николаевской области
0:04:43
обучение пилотов
Готовиться нужно уже! Эксклюзивные кадры обучения украинских пилотов
0:11:52
ІТ-курсы для школьников
Вместо обычной информатики: будут ли в украинских школах ІТ-курсы
0:10:51
Викрадення представників місцевої влади
Пиратская тактика: почему оккупанты похищают представителей местных властей и что сейчас с мэром Голой Пристани
Смотреть больше

Последние видео
0:03:19
Село Максимівка

Ни один дом не уцелел! Какая еще опасность подстерегает жителей Максимовки в Николаевской области
Кременчук
Спасательный круг на случай блекаута. В Кременчуге на местной больнице установили солнечные станции
0:04:43
обучение пилотов
Готовиться нужно уже! Эксклюзивные кадры обучения украинских пилотов
0:11:52
ІТ-курсы для школьников
Вместо обычной информатики: будут ли в украинских школах ІТ-курсы
0:10:51
Викрадення представників місцевої влади
Пиратская тактика: почему оккупанты похищают представителей местных властей и что сейчас с мэром Голой Пристани
0:04:14
Андріївка
Негде даже украинский флаг установить: эксклюзивные кадры освобождения Андреевки от 3 ОШБр
Карта бойових дій в Україні сьогодні 28.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 28 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:37
Віталій Верес
Потерял зрение, но смог преодолеть эти трудности! История 29-летнего военного Нацгвардии Виталия Вереса
Девайс Супер каса
Фискализация, удобство и сочетание работы терминала — рассказываем, почему девайс СМАРТ КАССА нужен бизнесу в Украине
0:08:04
Бюджет України на 2024 рік: на що розподілять та які є зауваження
Бюджет — на оборону. На что выделят деньги в 2024 и сколько могут потерять местные громады
Больше видео
Село Максимівка
Читать дальше
Ни один дом не уцелел! Какая еще опасность подстерегает жителей Максимовки в Николаевской области
обучение пилотов
Читать дальше
Готовиться нужно уже! Эксклюзивные кадры обучения украинских пилотов

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь