Україна

Рятівне коло на випадок блекауту. У Кременчуці на місцевій лікарні встановили сонячні станції

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 28 Вересня 2023, 21:00
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