Рятівне коло на випадок блекауту. У Кременчуці на місцевій лікарні встановили сонячні станції

Кременчук — затишне місто у Полтавській області. З початком повномасштабної війни тут оселилися понад 30 тисяч вимушених переселенців. Приїздили цілими родинами.

Своїх дітей та рідних з-під обстрілів врятували й Іван з Тетяною. Їхній рідний Сєвєродонецьк росіяни жорстоко руйнували з перших днів.

Подружжя шукало місце, де зможуть жити без щоденного страху за життя. Хірург за фахом Іван знайшов роботу у кременчуцькій лікарні. Усе, що зруйнувала війна — намагається будувати тепер на новому місці.

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Та вже восени місто почало поринати в темряву. Енергообʼєкти обстрілювали росіяни. Страждали й лікарні. У медзакладі, де працює Іван, без електрики зникало і тепло. Генератора не вистачало.

Відсутність світла — це неможливість працювати в повному обсязі. Це може стати причиною помилок, які можуть призвести до трагедії, — говорить чоловік.

Тому після важкої зими почали думати, як стати енергонезалежними. На даху лікарні встановлюють сонячну електростанцію. Вона разом із генератором живитиме заклад, якщо енергосистему пошкодять. Головний лікар Віктор Севастян тому дуже радий.

Сонячні панелі можуть забезпечити навіть не у зовсім сонячний день, а похмурний. Найбільш необхідне обладнання — це реанімаційна, операційні, апарати для штучної вентиляції легень — буде працювати.

Станцію профінансували іноземні благодійники. За гроші громади виготовили документи й відремонтували дах. Знайти інвесторів та супроводжувати під час допомоги зі встановлення допомогла громадська організація Екоклуб.

За підрахунками, станція за рік зекономить близько 230 тисяч гривень за тарифом 2022 року. Ці гроші вкладуть в інші енергоефективні проекти, твердять у міськраді. Бо у місто продовжують їхати переселенці. Щоб вони залишилися — треба думати про майбутнє.

Лікарня вже почала отримувати першу енергію від сонця. Станція живить операційну, де працює хірург Іван.

Коли є світло, коли є умови, то лікар працює спокійно та не озирається на те, що треба вмикати генератор, поправляти ліхтарик або взагалі в пітьмі допомогу надавати, — говорить Іван.

Та енергонезалежним може стати й бізнес. Читай, хто може отримати 1 млн грн на закупівлю спеціального обладнання.

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