Крок до створення стійкої та розподіленої енергосистеми: українські ЦНАПи забезпечать сонячними станціями

За кілька років у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) може з’явитися автономне електропостачання. Для цього Україна працює з одним із партнерів — Кореєю.

У Міністерстві енергетики України повідомили, що за підтримки Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Кореї в Україні стартує пілотний проект зі встановлення сонячних електростанцій на будівлях ЦНАПів.

Сонячні електростанції для ЦНАПів: що відомо

Реалізація цього проекту запланована на 2024-2026 роки. Спершу він охопить три області України: Івано-Франківську, Житомирську та Одеську. А загальна вартість проекту становить $18 млн, які надасть корейська сторона.

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Встановлення сонячних систем дозволить забезпечити автономне електропостачання сервісних центрів, що своєю чергою дасть змогу своєчасно надавати послуги населенню та знизити навантаження на централізовані джерела постачання.

Міністр енергетики Герман Галущенко каже, що успішна реалізація проекту дозволить масштабувати його на інші регіони. Це стане додатковим кроком на шляху до створення стійкої та розподіленої енергетичної системи України.

Заступник міністра енергетики Ярослав Демченков зазначив, що програма включає:

проведення енергоаудиту;

навчання енергоменеджменту;

модернізацію електромереж у будівлях та встановлення сонячних панелей із накопичувачами енергії.

— Реалізація проекту дозволить зменшити витрати на електроенергію та забезпечить надійність енергопостачання цих об’єктів інфраструктури, — пояснив заступник міністра.

Сонячні панелі можуть врятувати, якщо будуть перебої з електрикою. Українці вже мають досвід блекаутів, тому готуються до зими правильно. Раніше ми розповідали, як підготуватися до блекауту.

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