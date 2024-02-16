Основателю церкви грозит пожизненное. Что известно об уголовном деле о сексуальном насилии в отношении 12-летней

Защита детей — едва ли не самая важная задача для каждого взрослого человека в мире. Но, несмотря на развитие общества, сообщения о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних продолжают появляться. В этот раз основателю религиозной организации (церкви) грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Дело о сексуальном насилии в отношении 12-летней — что известно

Как сообщает адвокат Лилия Штундер линии правовой помощи ЮрФем: поддержка, представляющая интересы ребенка, подсудимый познакомился с 12-летней девочкой через социальные сети. Когда мужчина вошел в доверие к несовершеннолетней, высказал предложение о встрече для достижения определенных целей.

В дальнейшем при этих встречах совершал развратные действия и действия сексуального характера в отношении малолетней. Поскольку такие действия имели отдельный и повторный характер, то обвинительный акт направлен в суд по ч. 3 ст. 156-1, ч. 2. ст. 156, ч. 6 ст. 152 УК Украины.

По словам правозащитницы, подсудимый совершал сексуальное насилие в отношении ребенка в течение длительного времени. Когда отец девочки в конце июля 2023 года узнал об этом, обратился за помощью. После этого обидчика, которым оказался основатель религиозной организации (церкви), заключили под стражу.

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В ходе досудебного расследования правоохранителям удалось получить доказательства, благодаря которым были внесены изменения в квалификации преступления. Следствие завершило работу.

Изменений в меру пресечения для подсудимого не вносили, поэтому он остается под стражей. В дальнейшем обидчика ждет судебное разбирательство дела, после чего ему грозит приговор — лишение свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение.

В то же время важно отметить, что в делах сексуального насилия достаточно важную роль играет наличие или отсутствие добровольного согласия человека на половое сношение. Если одна из сторон не соглашалась на половой акт, действия другой могут быть трактованы в суде как изнасилование или сексуальное насилие.

Однако если лицу нет 16 лет, то сексуальное взаимодействие с ним в любом случае будет считаться уголовным правонарушением. Ведь человек, не достигший соответствующего возраста, не может быть признан таким, который может дать сознательное и свободное согласие на сексуальное сношение.

Кроме того, по словам консультантки линии правовой помощи ЮрФем: поддержка Юлии Никитиной, даже без наличия доказательств о личных встречах, к обидчику все равно можно было применить ст. 156-1 УКУ. Ведь она предполагает, что домогательствами могут считаться даже предложения личной встречи или видеозвонка для полового взаимодействия.

Эта норма устанавливает ответственность за домогательства интимного характера, совершенных в отношении детей, в том числе через любые интернет-ресурсы.

Что делать, если тебе нужна помощь

Линия правовой помощи ЮрФем: поддержка оказывает безвозмездную юридическую и психологическую помощь пострадавшим от сексуального насилия. Также обращаться в организацию можно, если тебе пришлось столкнуться с гендерной дискриминацией.

Обратиться можно по номеру 068 145 55 90 или 0 800 30 55 90 или по ссылке на сайте.

Кроме того, мы рассказывали, что испытывают жертвы сексуального насилия и как помочь.

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