Доплаты пенсионерам ко Дню Независимости: кто получит одноразовые выплаты в августе 2023

В августе 2023 года некоторые категории граждан могут получить доплаты к пенсии размером от 450 грн до 3100 грн. Такое решение было принято постановлением Кабмина.

Мы расскажем, кто и какие доплаты получит ко Дню Независимости Украины 24 августа, а кому нужно обратиться в Пенсионный фонд.

Доплаты пенсионерам в августе 2023 года: что известно

Разовую денежную помощь ко Дню Независимости могут получить лица, имеющие статус в соответствии с законами Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, О жертвах нацистских преследований, сообщили в Пенсионном фонде.

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Размер денежной помощи определен в соответствии со статусом личности. Гражданам, получающим пенсию или ежемесячное пожизненное денежное содержание, доплаты назначаются автоматически. Но есть определенные категории, которым нужно обратиться в ПФУ:

лица, которые не состоят на учете в органах Пенсионного фонда Украины как получатели пенсии/ежемесячного пожизненного денежного содержания судей в отставке;

лица, не находящиеся на службе в силовых министерствах и ведомствах, учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах.

Эти граждане должны обратиться в территориальные органы ПФУ с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими личность, ее статус, номером текущего счета уполномоченного банка и т.д.

Кто и какие доплаты к пенсии получит в августе 2023 года

Размер выплаты ко Дню Независимости варьируется от 450 грн до 3100 грн:

участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 гривен;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно пункту 1 статьи 10 Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, а также жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, жены (мужчины) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились вторично, — 650 гривен;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым к моменту заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей, — 1 000 гривен;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, — 3 100 гривен;

лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин: I группы — 3 100 гривен; II группы — 2 900 гривен; III группы — 2 700 гривен.

В 2023 году уже проводилась индексация пенсии, выплаты увеличились для тысяч украинцев. Ранее мы рассказывали, какова минимальная пенсия в 2023 году.

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