Доплаты пенсионерам ко Дню Независимости: кто получит одноразовые выплаты в августе 2023

В августе 2023 года некоторые категории граждан могут получить доплаты к пенсии размером от 450 грн до 3100 грн. Такое решение было принято постановлением Кабмина.
Мы расскажем, кто и какие доплаты получит ко Дню Независимости Украины 24 августа, а кому нужно обратиться в Пенсионный фонд.
Разовую денежную помощь ко Дню Независимости могут получить лица, имеющие статус в соответствии с законами Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, О жертвах нацистских преследований, сообщили в Пенсионном фонде.
Размер денежной помощи определен в соответствии со статусом личности. Гражданам, получающим пенсию или ежемесячное пожизненное денежное содержание, доплаты назначаются автоматически. Но есть определенные категории, которым нужно обратиться в ПФУ:
Эти граждане должны обратиться в территориальные органы ПФУ с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими личность, ее статус, номером текущего счета уполномоченного банка и т.д.
Размер выплаты ко Дню Независимости варьируется от 450 грн до 3100 грн:
В 2023 году уже проводилась индексация пенсии, выплаты увеличились для тысяч украинцев. Ранее мы рассказывали, какова минимальная пенсия в 2023 году.
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