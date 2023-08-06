Доплати пенсіонерам до Дня Незалежності: хто отримає одноразові виплати у серпні 2023

У серпні 2023 деякі категорії громадян можуть отримати доплати до пенсії розміром від 450 грн до 3100 грн. Таке рішення ухвалено постановою Кабміну.
Ми розповімо, хто та які доплати отримає до Дня Незалежності України 24 серпня, а кому треба звернутися до Пенсійного фонду.
Разову грошову допомогу до Дня Незалежності можуть отримати особи, які мають статус відповідно до законів України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, Про жертви нацистських переслідувань, повідомили у Пенсійному фонді.
Розмір грошової допомоги визначений відповідно до статусу особи. Громадянам, які отримують пенсію чи щомісячне довічне грошове утримання, доплати призначаються автоматично. Але є певні категорії, яким треба звернутися до ПФУ:
Ці громадяни мають звернутися до територіальних органів ПФУ із відповідною заявою та документами, що підтверджують особу, її статус, номером поточного рахунку уповноваженого банку тощо.
Розмір виплати до Дня Незалежності варіюється від 450 грн до 3100 грн:
У 2023 році вже проводилася індексація пенсії, виплати збільшилися для тисячі українців. Раніше ми розповідали, яка мінімальна пенсія у 2023 році.
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