Доплати пенсіонерам до Дня Незалежності: хто отримає одноразові виплати у серпні 2023

У серпні 2023 деякі категорії громадян можуть отримати доплати до пенсії розміром від 450 грн до 3100 грн. Таке рішення ухвалено постановою Кабміну.

Ми розповімо, хто та які доплати отримає до Дня Незалежності України 24 серпня, а кому треба звернутися до Пенсійного фонду.

Доплати пенсіонерам у серпні 2023: що відомо

Разову грошову допомогу до Дня Незалежності можуть отримати особи, які мають статус відповідно до законів України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, Про жертви нацистських переслідувань, повідомили у Пенсійному фонді.

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Розмір грошової допомоги визначений відповідно до статусу особи. Громадянам, які отримують пенсію чи щомісячне довічне грошове утримання, доплати призначаються автоматично. Але є певні категорії, яким треба звернутися до ПФУ:

особи, які не перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України як отримувачі пенсії/щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці;

особи, які не перебувають на службі в силових міністерствах та відомствах, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

Ці громадяни мають звернутися до територіальних органів ПФУ із відповідною заявою та документами, що підтверджують особу, її статус, номером поточного рахунку уповноваженого банку тощо.

Хто та які доплати до пенсії отримає у серпні 2023

Розмір виплати до Дня Незалежності варіюється від 450 грн до 3100 грн:

учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 гривень;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яких установлено згідно з пунктом 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 650 гривень;

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1 000 гривень;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3 100 гривень;

особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи — 3 100 гривень; II групи — 2 900 гривень; III групи — 2 700 гривень.

У 2023 році вже проводилася індексація пенсії, виплати збільшилися для тисячі українців. Раніше ми розповідали, яка мінімальна пенсія у 2023 році.

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