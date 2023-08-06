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Доплати пенсіонерам до Дня Незалежності: хто отримає одноразові виплати у серпні 2023

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Серпня 2023, 07:30
Доплати до пенсій у серпні 2023: хто та скільки отримає
Фото: Pixabay

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