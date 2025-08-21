Безопасность за решеткой: есть ли укрытие в тюрьмах Украины

29 июля Россия поразила Беленьковскую исправительную колонию в Запорожской области с помощью четырех КАБ. В результате теракта погибли 17 осужденных, еще более 40 человек получили ранения.

После этой брутальной атаки назрел вопрос устройства надлежащих укрытий в следственных изоляторах и колониях. LIGA.net направили запрос в Министерство юстиции, чтобы узнать, какая ситуация с безопасными местами в тюрьмах.

Есть ли укрытие в колониях: ответ Минюста

В министерстве ответили, что во всех учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, кроме четырех следственных изоляторов и одного учреждения исполнения наказаний, есть защитные сооружения гражданской защиты или простейшие укрытия, которые могут обеспечить безопасность лиц.

Минюст отмечает, что в вышеупомянутых пяти учреждениях уже обследовали территории по поводу возможного строительства новых укрытий или размещению укрытий модульного типа. Там уже определили подземные помещения, которые могут использоваться как простейшие укрытия.

В ведомстве отметили, что колонии и СИЗО, в том числе и те, где укрытия отсутствуют, разработали соответствующие алгоритмы, как поступать во время тревоги.

Сколько колоний и СИЗО были разрушены с начала вторжения

Министерство юстиции рассказало, что за время большой войны 49 колоний и следственных изоляторов подверглись атакам РФ. Эвакуация заключенных осуществляется на основании Порядка проведения обязательной эвакуации отдельных категорий населения во время военного положения, утвержденного постановлением правительства от 7 ноября 2018 года.

Согласно второму пункту, при введении военного положения в местностях, приближенных к районам, где ведутся боевые действия, проводят обязательную эвакуацию осужденных и лиц, взятых под стражу.

Решение об эвакуации принимает соответствующее военное командование вместе с военными администрациями.

