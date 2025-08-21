Безопасность за решеткой: есть ли укрытие в тюрьмах Украины

Фото Unsplash 29 июля Россия поразила Беленьковскую исправительную колонию в Запорожской области с помощью четырех КАБ. В результате теракта погибли 17 осужденных, еще более 40 человек получили ранения.После этой брутальной атаки назрел вопрос устройства надлежащих укрытий в следственных изоляторах и колониях. LIGA.net направили запрос в Министерство юстиции, чтобы узнать, какая ситуация с безопасными местами в тюрьмах. Есть ли укрытие в колониях: ответ Минюста В министерстве ответили, что во всех учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, кроме четырех следственных изоляторов и одного учреждения исполнения наказаний, есть защитные сооружения гражданской защиты или простейшие укрытия, которые могут обеспечить безопасность лиц.Минюст отмечает, что в вышеупомянутых пяти учреждениях уже обследовали территории по поводу возможного строительства новых укрытий или размещению укрытий модульного типа. Там уже определили подземные помещения, которые могут использоваться как простейшие укрытия. В ведомстве отметили, что колонии и СИЗО, в том числе и те, где укрытия отсутствуют, разработали соответствующие алгоритмы, как поступать во время тревоги. Читать по теме На годовщину Еленевки: РФ ударила по колонии в Запорожье, есть погибшие (ОБНОВЛЕНО) 29 июля Россия ударила по исправительной колонии области, число погибших достигло 16 человек. Сколько колоний и СИЗО были разрушены с начала вторжения Министерство юстиции рассказало, что за время большой войны 49 колоний и следственных изоляторов подверглись атакам РФ. Эвакуация заключенных осуществляется на основании Порядка проведения обязательной эвакуации отдельных категорий населения во время военного положения, утвержденного постановлением правительства от 7 ноября 2018 года. Согласно второму пункту, при введении военного положения в местностях, приближенных к районам, где ведутся боевые действия, проводят обязательную эвакуацию осужденных и лиц, взятых под стражу. Решение об эвакуации принимает соответствующее военное командование вместе с военными администрациями. Многие украинские заключенные сейчас воюют на фронте. Мы рассказывали, в каких подразделениях воюют бывшие осужденные. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Война в Украине, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter