Безпека за ґратами: чи є укриття у в’язницях України

29 липня Росія уразила Біленьківську виправну колонію у Запорізькій області за допомогою чотирьох КАБів. Внаслідок теракту загинуло 17 засуджених, ще понад 40 осіб дістали поранення.

Після цієї брутальної атаки назріло питання влаштування належних укриттів у слідчих ізоляторах та колоніях. LIGA.net направили запит до Міністерства юстиції, щоб дізнатися, яка ситуація з безпечними місцями у в’язницях.

Чи є укриття у колоніях: відповідь Мін’юсту

У міністерстві відповіли, що в усіх установах Державної кримінально-виконавчої служби України, окрім чотирьох слідчих ізоляторів та однієї установи виконання покарань, є захисні споруди цивільного захисту або найпростіші укриття, які можуть забезпечити безпеку осіб.

Мін’юст наголошує, що у вищезазначених п’яти установах вже обстежували території щодо можливого будівництва нових укриттів або розміщення укриттів модульного типу. Там також вже визначили підземні приміщення, які можуть використовуватися як найпростіші укриття.

У відомстві зазначили, що колонії та СІЗО, зокрема і ті, де укриття відсутні, розробили відповідні алгоритми, як діяти під час тривоги.

Скільки колоній та СІЗО зазнали руйнувань з початку вторгнення

Міністерство юстиції розповіло, що за час великої війни 49 колоній та слідчих ізоляторів зазнали атак РФ. Евакуація ув’язнених здійснюється на підставі Порядку проведення обов’язкової евакуації окремих категорій населення під час воєнного стану, затвердженого постановою уряду від 7 листопада 2018 року.

Відповідно до другого пункту, у разі введення воєнного стану у місцевостях, наближених до районів, де ведуться бойові дії, проводять обов’язкову евакуацію засуджених та осіб, узятих під варту.

Рішення про евакуацію ухвалює відповідне військове командування разом з військовими адміністраціями.

Чимало українських в’язнів нині воюють на фронті. Ми розповідали, у яких підрозділах воюють колишні засуджені.

