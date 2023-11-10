Более 200 граждан в безопасном месте: что известно об эвакуации украинцев из сектора Газа

С начала октября продолжается активная фаза вооруженного конфликта между Израилем и сектором Газа. Обе стороны наносят удары.

В секторе Газа оказалось много людей, которые не могли эвакуироваться, в частности, украинцы. Разные страны договаривались хотя бы о доставке гуманитарной помощи в сектор.

Сейчас стало известно, что 7 ноября началась эвакуация украинцев из сектора Газа, об этом сообщил Радио Свобода посол Украины в Египте Николай Нагорный.

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Нагорный говорит, что эвакуация продлится несколько дней. Детали не могут разглашать, пока она успешно не завершится.

— Да, эвакуация началась, она продлится несколько дней. Ситуация очень нестабильна, существует много рисков, которые могут повлиять на эвакуацию. Делается все возможное для осуществления безопасной, организованной, скоординированной эвакуации граждан Украины из Газы, — сказал он.

По состоянию на 1 ноября дипломат сообщал, что эвакуацию у посольства запросили 358 человек.

10 ноября 2023 Владимир Зеленский сообщил, что за прошедшие сутки и ночь Украина эвакуировала из Газы еще 160 своих граждан и девять граждан Молдовы.

На этой неделе спасены уже 203 украинских граждан. Украина выступает за защиту жизней гражданских и заботится о каждом своем гражданине, где бы он ни был, — подчеркнул президент.

Также ранее Украина помогла эвакуировать 36 граждан Молдовы.

Эвакуация продолжается и все продолжают упорно работать, чтобы вывезти больше наших граждан из Газы.

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