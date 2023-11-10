Понад 200 громадян у безпечному місці: що відомо про евакуацію українців із сектора Гази

З початку жовтня триває активна фаза збройного конфлікту між Ізраїлем та сектором Гази. Обидві сторони завдають ударів.

У Секторі Гази опинилося багато людей, які не могли евакуюватися, зокрема українці. Різні країни домовлялися хоча б про доставку гуманітарної допомоги до сектору.

Зараз стало відомо, що 7 листопада почалася евакуація українців з сектора Гази, про це повідомив Радіо Свобода посол України в Єгипті Микола Нагорний.

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Нагорний каже, що евакуація триватиме кілька днів. Деталі не можуть розголошувати, поки вона успішно не завершиться.

— Так, евакуація розпочалася, вона триватиме кілька днів. Ситуація дуже нестабільна, існує багато ризиків, які можуть вплинути на перебіг евакуації. Робиться все можливе для здійснення безпечної, організованої, скоординованої евакуації громадян України з Гази, — сказав він.

Станом на 1 листопада дипломат повідомляв, що на евакуацію у посольства є 358 людей.

10 листопада 2023 року Володимир Зеленський повідомив, що за минулу добу та ніч Україна евакуювала з Гази ще 160 своїх громадян та дев’ять громадян Молдови.

— Цього тижня врятовані вже 203 українських громадяни. Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був, — підкреслив президент.

Також раніше Україна допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.

Евакуація продовжується і всі продовжують наполегливо працювати, щоб вивезти більше наших громадян із Гази.

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