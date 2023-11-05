Головна мета — взяти Газу в облогу. Останні новини про війну між Ізраїлем та ХАМАС

400 тисяч людей залишаються під постійними обстрілами на півночі сектору Гази. Попри те, що Ізраїль попросив цивільних залишити територію, сотні іноземців не мали змоги вибратися до Єгипту через пропускний пункт Рафах. Поки що у секторі Гази перебувають і українці. На евакуацію очікує щонайменше 358 наших громадян.

Нічні обстріли між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС не вщухають. Ізраїльські ракети летять по Газі, палестинські — вражають центр та прикордонні ізраїльські міста. Наземні бої відбуваються у п’яти частинах сектора Гази. Обидві сторони конфлікту називають їх жорстокими.

Головне завдання ЦАХАЛу — взяти Газу в щільну облогу та викурити з підземних тунелів бойовиків.

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— Військова операція просувається добре, крок за кроком. Багато терористів знищені в боях, полки ХАМАС зазнають великих втрат.

Можу вам сказати, що ми вже ліквідували 12 командирів ХАМАС і ми дістанемо кожного: і командирів, і польових бійців, — заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант.

На території, де ведуться бої, все ще залишаються люди. За підрахунками США, залишати домівки відмовилися близько 400 000 жителів. Пропускний пункт Рафах залишається єдиною можливістю вибратися з сектора Гази та вивести поранених. Раніше через нього випустили кілька сотень іноземців, однак напередодні прохід для людей знову закрили.

У Вашингтоні повідомили: дві третини осіб із переліку поранених, яких вивозили на лікування в Єгипет, були ХАМАСівцями. Через Рафах також пропускають гуманітарні вантажі для цивільного населення, однак і ця допомога надходить украй повільно.

Президент США Джо Байден заявив, що в питанні про організацію гуманітарної паузи, у військовій операції проти ХАМАС вдалося досягнути певного прогресу. Такі дії допоможуть врятувати життя цивільних та пришвидшать надходження в регіон гуманітарної допомоги. Утім, прем’єр-міністр Ізраїлю заявив, що не погодиться на перемир’я з бойовиками, доки ті не відпустять усіх заручників, яких схопили 7 жовтня.

Нагадаємо, що Ізраїль почав бої проти ХАМАС у підземних тунелях сектора Гази.

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