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Прикриття цивільними та брехлива пропаганда — не тільки про росіян: яка ситуація в Ізраїлі сьогодні

Анна Боль, журналістка Факти ICTV Вероніка Бойко, журналістка програми Факти ICTV Даніела Долотова, журналістка сайту Наталія Луценко, Журналістка програми Факти ICTV 01 Листопада 2023, 19:01
Ізраїль
Фото: Facebook

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