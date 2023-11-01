Прикриття цивільними та брехлива пропаганда — не тільки про росіян: яка ситуація в Ізраїлі сьогодні

Ізраїль продовжує розширену наземну операцію у секторі Гази. Від початку бойових дій 7 жовтня військові ЦАХАЛу вразили понад 11 тисяч об’єктів ХАМАСу.

У розпалі вже третя фаза бойових дій. Цього разу наймасштабніша. За ніч ЦАХАЛ знову завдав ударів по десятках об’єктів ХАМАС. Цілили у склади зброї, протитанкові та ракетні установки, схованки та місця скупчення бойовиків. Атакували й мережу підземних тунелів.

Ізраїль підтвердив, що вдарив по табору біженців Джабалія у секторі Гази та знищив одного з ватажків ХАМАС Ібрагіма Біарі. Він був одним із відповідальних за вторгнення бойовиків до Ізраїлю 7 жовтня та переховувався в тунелі прямо під табором для біженців.

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Водночас палестинці кажуть, що внаслідок цього загинули 50 людей, ще 150 були поранені. Як стверджує Ізраїль, було вбито багато терористів, які залишалися під землею.

Внаслідок удару була знищена інфраструктура бойовиків, звідки вони готували теракти проти нас. Наші сили наразі ведуть бої в секторі Гази та знищують терористів з близької відстані, атакуючи цілі комбінованими ударами з землі, повітря і моря, — сказав речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі.

Дії ЦАХАЛу

За словами командира 162-ї дивізії ЦАХАЛу Генерала Іціка Коена, сили ЦАХАЛу зараз розташовані в глибині Гази біля воріт міста.

Також військовий стверджує, що п’ять днів тому його підрозділ отримав важливе завдання піти та рішуче добити ХАМАС.

Хамас вибрав цю війну, ми не вибрали цю війну.

Як повідомляє Іцік Коен, за останні п’ять днів ізраїльським військовим вдалось знищили значну частину можливостей ХАМАС. Крім того, армія Ізраїлю атакувала стратегічні об’єкти терористів, склади боєприпасів, підземні тунелі та інші об’єкти.

Він каже, що це завдання, яке потребує багато часу, але це війна за існування держави Ізраїль, тому військові не відступлять.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант також каже, що ЦАХАЛ досягає величезних успіхів у своїй наземній операції в секторі Газа.

Я вражений діяльністю наших сил… Маємо дуже важливі досягнення — ураження терористів усіх рівнів: від бійців на полі до високопоставлених.

Посадовець додав також, що, звісно, ціна цих досягнень висока, адже наразі відомо вже про 15 солдатів ЦАХАЛу, убитих під час наземної операції.

Маніпуляції ХАМАС

В ізраїльській армії нагадують, що ХАМАС використовує мирних палестинців. Бойовики розміщують ракетні установки та командні пункти у житлових кварталах і фактично прикриваються цивільними.

Про звірства ХАМАС говорили й в Києві на прес-конференції ізраїльського посла в Україні. Михайло Бродський розповів, що терористи за десять років звели 500 кілометрів тунелів для контрабанди зброї. Там і ховаються під час атак ізраїльської армії. А про два мільйони мирних жителів сектора Гази терористи не думають та використовують їх як живий щит.

Посол вважає, що 7 жовтня цього року змінило правила гри й Ізраїль не готовий більше жити поряд з терористами ХАМАС.

Питання полягає у тому, або залишимось ми, або вони. Ми нікуди йти не плануємо та залишаємось в Ізраїлі, щоб будувати нашу країну. ХАМАСу доведеться піти й ми зробимо все для цього, — говорить Михайло Бродський.

Перемогою вважатимуть повне знищення ХАМАСу в секторі Гази, каже посол. Хоча визнає, що операція зі знищення не буде швидкою, адже терористи використовують пропаганду, щоб перекласти відповідальність на Тель-Авів.

Терористи не відчувають обов’язку говорити правду, перевіряти факти та не дотримуються жодних моральних норм. Водночас вони пообіцяли звільнити частину заручників з території Гази, але складати зброю бойовики не планують.

Небезпеки та погрози

Тим часом Ізраїлю війну оголосило ще одне угруповання. Єменські хусити запустили в бік Ізраїлю безпілотники та ракети. Союзник бойовиків — Іран, який постачає їм зброю. Хусити гаряче підтримують палестинців та погрожують, що атаки триватимуть. Деякі з них хусити навіть знімають на відео та публікують у мережі. Про це повідомляє The Times of Israel.

США своєю чергою у відповідь на оголошення війни хуситами розгортають додаткові сили на Близькому Сході — до регіону перекинуть 300 військових.

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Деякі снаряди хуситів перехоплюють ізраїльські системи протиповітряної оборони та винищувачі, а принаймні один снаряд, як повідомляється, упав у йорданській пустелі. Також армія оборони Ізраїлю заявила, що під час останніх атак ізраїльські цивільні не були під ударом, оскільки ракети та безпілотники були перехоплені над Червоним морем.

Водночас ЦАХАЛ підкріплює район Червоного моря ракетними катерами ВМС після кількох ракетних і безпілотних атак, здійснених підтримуваними Іраном хуситами в Ємені. Про це повідомляє The Times of Israel.

Що ж стосується Ірану, який підтримує як терористів ХАМАС, так і хуситів, то його постпред в ООН попередив Ізраїль, що подібні організації можуть підвищити активність дій проти країни.

В Ізраїлі водночас дуже багато питань до влади: як могли допустити таку продуману масштабну атаку терористів. Та відповіді шукатимуть вже після закінчення війни, адже для Ізраїлю, як і для України, зараз важливо якнайшвидше перемогти ворога.

А раніше ми розповідали, чому Ізраїль воює з сектором Гази та яка історія цих територій.

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