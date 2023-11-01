Прикрытие гражданскими и лживая пропаганда — не только о россиянах: какая ситуация в Израиле сегодня

Израиль продолжает расширенную наземную операцию в секторе Газа. С начала боевых действий 7 октября военные ЦАХАЛ поразили более 11 тысяч объектов ХАМАСа.

В разгаре уже третья фаза боевых действий. На этот раз самая масштабная. За ночь ЦАХАЛ снова нанес удары по десяткам объектов ХАМАС. Целили в склады оружия, противотанковые и ракетные установки, тайники и места скопления боевиков. Атаковали и сеть подземных тоннелей.

Израиль подтвердил, что ударил по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа и уничтожил одного из главарей ХАМАС Ибрагима Биари. Он был одним из ответственных за вторжение боевиков в Израиль 7 октября и прятался в туннеле прямо под лагерем для беженцев.

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В то же время палестинцы говорят, что в результате погибли 50 человек, еще 150 были ранены. Как утверждает Израиль, были убиты многие остававшиеся под землей террористы.

В результате удара была уничтожена инфраструктура боевиков, откуда они готовили теракты против нас. Наши силы сейчас ведут бои в секторе Газа и уничтожают террористов с близкого расстояния, атакуя цели комбинированными ударами с земли, воздуха и моря, — сказал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Действия ЦАХАЛ

По словам командира 162-й дивизии ЦАХАЛа Генерала Ицика Коэна, силы ЦАХАЛ сейчас расположены в глубине Газа у ворот города.

Также военный утверждает, что пять дней назад его подразделение получило важную задачу пойти и решительно добить ХАМАС.

Хамас выбрал эту войну, мы не выбрали эту войну.

Как сообщает Ицик Коэн, за последние пять дней израильским военным удалось уничтожить значительную часть возможностей ХАМАС. Кроме того, армия Израиля атаковала стратегические объекты террористов, склады боеприпасов, подземные туннели и другие объекты.

Он говорит, что это задача, которая требует много времени, но это война за существование государства Израиль, поэтому военные не отступят.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант также говорит, что ЦАХАЛ добивается огромных успехов в своей наземной операции в секторе Газа.

Я поражен деятельностью наших сил… Есть очень важные достижения — поражение террористов всех уровней, от бойцов на поле до высокопоставленных.

Чиновник добавил также, что, конечно, цена этих достижений высока, ведь сейчас известно уже о 15 солдатах ЦАХАЛа, убитых во время наземной операции.

Манипуляции ХАМАС

В израильской армии напоминают, что ХАМАС использует мирных палестинцев. Боевики размещают ракетные установки и командные пункты в жилых кварталах и фактически прикрываются гражданскими.

О зверствах ХАМАС говорили и в Киеве на пресс-конференции израильского посла в Украине. Михаил Бродский рассказал, что террористы за десять лет построили 500 километров тоннелей для контрабанды оружия. Там и прячутся во время атак израильской армии. А о двух миллионах мирных жителей сектора Газа террористы не думают и используют их как живой щит.

Посол считает, что 7 октября этого года изменило правила игры, и Израиль не готов жить рядом с террористами ХАМАС.

Вопрос состоит в том, либо останемся мы, либо они. Мы никуда не планируем идти и остаемся в Израиле, чтобы строить нашу страну. ХАМАСу придется уйти, и мы сделаем все для этого, — говорит Михаил Бродский.

Победой сочтут полное уничтожение ХАМАСа в секторе Газа, говорит посол. Хотя признает, что операция по уничтожению не будет быстрой, ведь террористы используют пропаганду, чтобы переложить ответственность на Тель-Авив.

Террористы не чувствуют обязанности говорить правду, проверять факты и не соблюдают никакие моральные нормы. В то же время, они пообещали освободить часть заложников с территории Газы, но складывать оружие боевики не планируют.

Опасности и угрозы

Между тем, Израилю войну объявила еще одна группировка. Йеменские хуситы запустили в сторону Израиля беспилотники и ракеты. Союзник боевиков — Иран, снабжающий их оружием. Хуситы горячо поддерживают палестинцев и угрожают, что атаки будут продолжаться. Некоторые хуститы даже снимают на видео и публикуют в сети. Об этом сообщает The Times of Israel.

США в свою очередь в ответ на объявление войны хуситами разворачивают дополнительные силы на Ближнем Востоке — в регион перекинуто 300 военных.

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Некоторые снаряды хуситов перехватывают израильские системы противовоздушной обороны и истребители, а по крайней мере, один снаряд, как сообщается, упал в иорданской пустыне. Также армия обороны Израиля заявила, что во время последних атак израильские гражданские не были под ударом, поскольку ракеты и беспилотники были перехвачены над Красным морем.

В то же время, ЦАХАЛ подкрепляет район Красного моря ракетными катерами ВМС после нескольких ракетных и беспилотных атак, совершенных поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене. Об этом сообщает The Times of Israel.

Что касается Ирана, поддерживающего как террористов ХАМАС, так и хуситов, то его постпред в ООН предупредил Израиль, что подобные организации могут повысить активность действий против страны.

В Израиле очень много вопросов к власти: как могли допустить такую продуманную масштабную атаку террористов. Но ответы будут искать после окончания войны, ведь для Израиля, как и для Украины, сейчас важно как можно быстрее победить врага.

А раньше мы рассказывали, почему Израиль воюет с сектором Газа и какая история этих территорий.

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