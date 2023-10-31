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Мир замер. Израиль начал бои против ХАМАС в подземных туннелях сектора Газа

Виктория Мельник, журналист сайта 31 октября 2023, 16:00
ЦАХАЛ
Фото: Depositphotos

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