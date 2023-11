Мир замер. Израиль начал бои против ХАМАС в подземных туннелях сектора Газа

Уже больше трех недель мир замер в ожидании: кроме жестокой войны в центре Европы, в Украине, активные боевые действия с новой силой вспыхнули в Израиле.

Цель Израиля — уничтожить ХАМАС как таковой, чтобы безопасности страны больше ничего не угрожало. ХАМАС же стремится истребить евреев и их страну.

Что происходит в Израиле и секторе Газа, рассказываем дальше.

Израиль заявил, что его силы напали на боевиков ХАМАС в огромной сети тоннелей под палестинским анклавом сектора Газа. Отмечается, что это произошло сразу же после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил призывы прекратить борьбу.

Именно благодаря подземным тоннелям ХАМАС мог планировать свои наземные операции и выполнять их.

Как сообщает издание Reuters, за последний день силы обороны Израиля ЦАХАЛ поразили около 300 целей: среди них также противотанковые ракетные установки, пусковые установки под шахтами, военные комплексы в тоннелях.

Израильские военные не теряют мотивации и стремятся к победе.

