Світ завмер. Ізраїль почав бої проти ХАМАС у підземних тунелях сектора Гази

Вже понад три тижні світ завмер в очікуванні: окрім жорстокої війни в центрі Європи, в Україні, активні бойові дії з новою силою спалахнули в Ізраїлі.

На меті Ізраїлю — знищити ХАМАС як такий, аби безпеці країни більше нічого не загрожувало. ХАМАС же прагне винищити євреїв та їхню країну.

Що нині відбувається в Ізраїлі та секторі Гази, розповідаємо далі.

Ізраїль заявив, що його сили напали на бойовиків ХАМАС у величезній мережі тунелів під палестинським анклавом сектору Гази. Зазначається, що це відбулося одразу після того, як прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відхилив заклики припинити боротьбу.

Саме завдяки підземним тунелям ХАМАС мав змогу планувати свої наземні операції та виконувати їх.

Як повідомляє видання Reuters, за останній день сили оборони Ізраїлю ЦАХАЛ вразили приблизно 300 цілей: серед них також є протитанкові ракетні установки, пускові установки під шахтами, військові комплекси у тунелях.

Ізраїльські військові не втрачають мотивації та прагнуть перемоги.

We will never lose hope. ????????



Just like these soldiers from the 7th Armored Brigade, we stand as one, together and united. ???????? pic.twitter.com/FFdd7nQigT