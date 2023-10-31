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Світ завмер. Ізраїль почав бої проти ХАМАС у підземних тунелях сектора Гази

Вікторія Мельник, журналістка сайту 31 Жовтня 2023, 16:00
ЦАХАЛ
Фото: Depositphotos

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