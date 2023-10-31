Світ завмер. Ізраїль почав бої проти ХАМАС у підземних тунелях сектора Гази

Вже понад три тижні світ завмер в очікуванні: окрім жорстокої війни в центрі Європи, в Україні, активні бойові дії з новою силою спалахнули в Ізраїлі.

На меті Ізраїлю — знищити ХАМАС як такий, аби безпеці країни більше нічого не загрожувало. ХАМАС же прагне винищити євреїв та їхню країну.

Що нині відбувається в Ізраїлі та секторі Гази, розповідаємо далі.

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Ізраїль заявив, що його сили напали на бойовиків ХАМАС у величезній мережі тунелів під палестинським анклавом сектору Гази. Зазначається, що це відбулося одразу після того, як прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відхилив заклики припинити боротьбу.

Саме завдяки підземним тунелям ХАМАС мав змогу планувати свої наземні операції та виконувати їх.

Як повідомляє видання Reuters, за останній день сили оборони Ізраїлю ЦАХАЛ вразили приблизно 300 цілей: серед них також є протитанкові ракетні установки, пускові установки під шахтами, військові комплекси у тунелях.

Ізраїльські військові не втрачають мотивації та прагнуть перемоги.

We will never lose hope. ????????



Just like these soldiers from the 7th Armored Brigade, we stand as one, together and united. ???????? pic.twitter.com/FFdd7nQigT — Israel Defense Forces (@IDF) October 31, 2023

Разом з тим, ХАМАС також відповів військам Ізраїлю протитанковими ракетами та кулеметним вогнем.

Солдати вбили терористів і направили повітряні сили на удари по цілях та терористичній інфраструктурі в режимі реального часу, — заявили ізраїльські військові.

Нині в Ізраїлі відомо про понад 1400 загиблих ізраїльтян і громадян інших держав. Серед них — 21 українець. Ще четверо українців загинули у секторі Гази.

Інколи, щоб краще зрозуміти історію конфлікту, варто подивитися фільми про нього. Що подивитися про історію конфлікту між Ізраїлем та Палестиною, ми розповідали раніше.

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