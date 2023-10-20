США стоят на переломном моменте истории: обращение Байдена к американскому народу о помощи Украине и Израилю

США неоднократно доказывали свою устойчивую поддержку Украины. Также Штаты поддерживают Израиль в его борьбе с ХАМАСом.

Вчера, 19 октября 2023 года, президент США Джо Байден обратился к американскому народу. Его выступление, которое длилось 14 минут, транслировали все главные телеканалы страны. В своем обращении он говорил о поддержке Украины и Израиля.

Мы расскажем об основном из обращения Джо Байдена к американскому народу.

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Байден заявил, что США стоят на переломном моменте истории, когда необходимо остановить агрессию России и террористов из группировки ХАМАС, поддержав одновременно Украину и Израиль.

Также он пообещал вернуть американских заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС, в Америку. По его словам, страна использует все возможности, чтобы это сделать.

Как для президента, для меня нет более высокого приоритета, чем безопасность американцев, которые находятся в заложниках, — сказал Байден.

ХАМАС и Россия имеют общие черты

Президент Америки во время выступления осудил боевиков ХАМАС и президента России Владимира Путина. По его словам, нападения на Израиль и вторжение в Украину имеют общие мотивы.

— ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но у них одна общая черта: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию, — акцентировал Байден. Также он добавил, что американцев может волновать вопрос, какой это имеет значение для США. Он сказал:

История научила нас, что когда террористы не платят цену за свой террор, когда диктаторы не платят цену за свою агрессию, они вызывают больше хаоса, смертей и разрушений.

Джо Байден отметил, что Россия может не остановиться на вторжении в Украину, но и пойти дальше — на Польшу и страны Балтии. Поддержка же Израиля является частью цели США для построения лучшего будущего для Ближнего Востока.

Президент США выразил соболезнования по поводу удара по больнице в Газе. Но еще раз подчеркнул, что удар не был нанесен израильтянами.

— Вы знаете, нападение на Израиль является эхом почти 20 месяцев войны, трагедии и жестокости, нанесенных народу Украины, народу, очень сильно пострадавшему с тех пор, как Путин начал свое полномасштабное вторжение. Мы не забыли о массовых захоронениях, найденных телах со следами пыток, изнасилований, которые россияне использовали как оружие, а также о тысячах и тысячах украинских детей, насильственно вывезенных в Россию, похищенных у своих родителей. Это отвратительно, — напомнил Байден.

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Срочный запрос поддержки Украины и Израиля

Лидер Америки сказал, что 20 октября направит Конгрессу США срочный бюджетный запрос, чтобы профинансировать потребности национальной безопасности Америки для поддержки критически важных партнеров, включая Израиль и Украину. Он призвал поддержать этот запрос и помочь оградить американские войска от опасности.

Средства для помощи Украине и Израилю

Еще накануне обращения Байдена появилась информация, что Байден намерен просить выделить средства на помощь Украине и Израилю. Ожидается, что администрация президента направит запрос на сумму около $100 млрд, что будет предусматривать оборонную помощь Израилю, Украине и Тайваню. Но в этом пакете также будет идти речь о финансировании усилий по усилению безопасности на границе США с Мексикой.

Ожидается, что из указанных $100 млрд большая часть, а именно $60 млрд, пойдут на помощь Украине, а $10 млрд — для Израиля.

Выступление Байдена 20.10.2023 — смотреть онлайн

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Фото: скриншот с видео

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