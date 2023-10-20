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США стоять на переломному моменті історії: звернення Байдена до американського народу щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Богдана Макалюк, журналістка сайту 20 Жовтня 2023, 10:03
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