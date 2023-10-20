США стоять на переломному моменті історії: звернення Байдена до американського народу щодо допомоги Україні та Ізраїлю

США неодноразово доводили свою стійку підтримку України. Також Штати підтримують Ізраїль у його боротьбі з ХАМАС.

Вчора, 19 жовтня 2023, президент США Джо Байден звернувся до американського народу. Його виступ, що тривав 14 хвилин, транслювали всі головні телеканали країни. У своєму звернені він говорив про підтримку України та Ізраїлю.

Ми розповімо про основне зі звернення Джо Байдена до американського народу.

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Байден заявив, що США стоять на переломному моменті історії, коли необхідно зупинити агресію Росії та терористів з угруповання ХАМАС, підтримавши водночас Україну та Ізраїль.

Також він пообіцяв повернути американських заручників, яких утримують бойовики ХАМАС, в Америку. За його словами, країна використовує всі можливості, щоб зробити це.

Як для президента для мене немає вищого пріоритету, ніж безпека американців, які перебувають у заручниках, — сказав Байден..

ХАМАС і Росія мають спільні риси

Президент Америки під час виступу засудив бойовиків ХАМАСу і президента Росії Володимира Путіна. З його словами, напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви.

— ХАМАС і Путін представляють різні загрози, але вони мають одну спільну рису: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію, — акцентував Байден. Також він додав, що американців може хвилювати питання, яке це має значення для США. Він сказав:

Історія навчила нас, що коли терористи не платять ціну за свій терор, коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони спричиняють більше хаосу, смертей і руйнувань.

Джо Байден зазначив, що Росія може не зупинитися на вторгнення в Україну, а й піти далі — на Польщу та країни Балтії. А підтримка Ізраїлю є частиною мети США для побудови кращого майбутнього для Близького Сходу.

Президент США висловив співчуття щодо удару по лікарні в Газі. Але ще раз наголосив, що удар не був скоєний ізраїльтянами.

— Ви знаєте, напад на Ізраїль є відлунням майже 20 місяців війни, трагедії та жорстокості, завданих народу України, народу, який дуже сильно постраждав відтоді, як Путін розпочав своє повномасштабне вторгнення. Ми не забули про масові поховання, знайдені тіла зі слідами тортур, зґвалтувань, які росіяни використовували як зброю, а також про тисячі й тисячі українських дітей, насильно вивезених до Росії, викрадених у своїх батьків. Це огидно, — нагадав Байден.

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Терміновий запит щодо підтримки України та Ізраїлю

Лідер Америки сказав, що 20 жовтня направить до Конгресу США терміновий бюджетний запит, щоб профінансувати потреби національної безпеки Америки для підтримки критично важливих партнерів, включаючи Ізраїль і Україну. Він закликав підтримати цей запит та допомогти захистити американські війська від небезпеки.

Кошти для допомоги Україні та Ізраїлю

Ще напередодні звернення Байдена з’явилася інформація, що Байден планує просити виділити кошти на допомогу Україні та Ізраїлю. Очікується, що адміністрація президента спрямує запит на суму близько $100 млрд, що передбачатиме оборонну допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню. Але в цьому пакеті також йтиметься про фінансування зусиль із посилення безпеки на кордоні США з Мексикою.

Очікується, що з зазначених $100 млрд більша частина, а саме $60 млрд, підуть на допомогу Україні, а $10 млрд — для Ізраїлю.

Виступ Байдена 20.10.2023 — дивитись онлайн

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Фото: скриншот з відео

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